Кандидаты и наблюдатели от КПРФ в Анапе призвали обеспечить законность на выборах

Видеообращение с призывом к участковым избирательным комиссиям не нарушать законы, а к полиции - обеспечить честные выборы записали кандидаты, члены комиссий и наблюдатели от КПРФ в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", на Кубани с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы. После начала голосования кандидаты сообщали о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. Наблюдатели также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий. Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов, участвующий в губернаторских выборах, в видеообращении к главе ЦИК и замглавы администрации президента озвучил сведения о нарушениях на избирательных участках в Краснодарском крае и призвал не допустить фальсификации результатов выборов. Авторы комментариев в Telegram поддержали его призыв.

На муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России".

Представители КПРФ потребовали расследовать нарушения на выборах в Анапе. Обращение группы наблюдателей, членов избиркомов и кандидатов в депутаты опубликовал кандидат в губернаторы Краснодарского края Александр Сафронов.

"Мы, представители участковых избирательных комиссий, члены комиссий, наблюдатели от КПРФ, кандидаты в депутаты, выдвинутые КПРФ, пришли сюда (на видео участники обращения стоят на ступенях административного здания, - прим. "Кавказского узла"), оставив свои участки для того, чтобы выразить решительное осуждение действиям участковых избирательных комиссий. Мы требуем вовремя получать документы нашими членами комиссий все необходимые. Мы сегодня совершили вот такой беспрецедентный шаг - оставили свои избирательные участки для того, чтобы выразить решительный протест", - заявила одна из участниц видеообращения.

"Мы считаем данное обращение официальным обращением в правоохранительные органы, Следственный комитет Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации для назначения проверок по выявленным фактам нарушения", - заявили другие участники.

