×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:24, 14 сентября 2025

Кандидаты и наблюдатели от КПРФ в Анапе призвали обеспечить законность на выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видеообращение с призывом к участковым избирательным комиссиям не нарушать законы, а к полиции - обеспечить честные выборы записали кандидаты, члены комиссий и наблюдатели от КПРФ в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", на Кубани с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы. После начала голосования кандидаты сообщали о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. Наблюдатели также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий. Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов, участвующий в губернаторских выборах, в видеообращении к главе ЦИК и замглавы администрации президента озвучил сведения о нарушениях на избирательных участках в Краснодарском крае и призвал не допустить фальсификации результатов выборов. Авторы комментариев в Telegram поддержали его призыв.

На муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России".

Представители КПРФ потребовали расследовать нарушения на выборах в Анапе. Обращение группы наблюдателей, членов избиркомов и кандидатов в депутаты опубликовал кандидат в губернаторы Краснодарского края Александр Сафронов.

"Мы, представители участковых избирательных комиссий, члены комиссий, наблюдатели от КПРФ, кандидаты в депутаты, выдвинутые КПРФ, пришли сюда (на видео участники обращения стоят на ступенях административного здания, - прим. "Кавказского узла"), оставив свои участки для того, чтобы выразить решительное осуждение действиям участковых избирательных комиссий. Мы требуем вовремя получать документы нашими членами комиссий все необходимые. Мы сегодня совершили вот такой беспрецедентный шаг - оставили свои избирательные участки для того, чтобы выразить решительный протест", - заявила одна из участниц видеообращения.

"Мы считаем данное обращение официальным обращением в правоохранительные органы, Следственный комитет Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации для назначения проверок по выявленным фактам нарушения", - заявили другие участники.

Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491
14:24, 14 сентября 2025
Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок
На избирательном участке. Фото: https://minusinsk.info
12:25, 14 сентября 2025
Пользователи Telegram поддержали призыв остановить нарушения на кубанских выборах
Справа - автомобиль, в котором уехали участники инцидента. Кадр видео из телеграм-канала Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5849
10:25, 14 сентября 2025
Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении
08:25, 14 сентября 2025
Беспилотник сбит в Ростовской области
01:29, 14 сентября 2025
Наблюдатели заявили о вбросах и ограничении прав на выборах на Кубани
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Молодые люди, на чьи действия пожаловался Мэй, сняли балаклаву и маску лишь после требования полицейского. Кадр видео из телеграм-канала Артура Мэя https://t.me/meyprofessional/1491
14 сентября 2025, 14:24
Кандидат в Новороссийске столкнулся с недопуском на участок

Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator
14 сентября 2025, 11:25
Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог

Справа - автомобиль, в котором уехали участники инцидента. Кадр видео из телеграм-канала Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5849
14 сентября 2025, 10:25
Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении

Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
13 сентября 2025, 19:38
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше