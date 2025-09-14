Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены избирательной комиссии в Краснодаре под надуманным предлогом помешали женщине-наблюдателю ехать с ними на надомное голосование, силой вытолкнув ее из машины, следует из опубликованного видео.

Как писал "Кавказский узел", в регионах России с 12 по 14 сентября проходят губернаторские и муниципальные выборы. Наблюдатели на Кубани также заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

На муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России", указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В каких регионах СКФО и ЮФО проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России".

Видео инцидента в Краснодаре опубликовал сегодня в своем телеграм-канале депутат гордумы Александр Сафронов, участвующий в губернаторских выборах. "УИК 2105 Краснодар. Вы видите все сами. Девушку просто выбрасывают из машины, чтобы не было у нее возможности контролировать надомное голосование", - прокомментировал он.

19-секундный видеоролик записан в светлое время суток на открытой автопарковке. На кадрах видны трое мужчин в салоне легкового автомобиля: водитель, пассажир рядом с ним и еще один пассажир на заднем сиденье.

Мужчина, сидящий на заднем сиденье, выталкивает из автомобиля женщину, снимающую видео. Слышны его слова: "Выходим, выходим! Да выходим с машины!". В отражении бокового стекла видно, что он выталкивает ее, крепко сжимая ее предплечье. Женщина, ведущая съемку, за кадром в это время громко и эмоционально комментирует происходящее: "Члены ПРГ [члены комиссии с правом решающего голоса. - Прим. "Кавказского узла"] не дают мне ехать на надомное голосование! Говорят, что нет места!".

Мужчина, продолжая выталкивать ее из машины, отвечает: "Конечно, мест нет!". При этом в кадре видно, что на заднем сиденье нет людей, кроме него, и нет вещей, мешающих посадить еще одного пассажира.

Уехали с 80 бюллетенями. Участок 21-05

Затем мужчина захлопывает заднюю дверь автомобиля, и машина уезжает. Женщина демонстрирует в кадре регистрационный номер уезжающего автомобиля. "Уехали с 80 бюллетенями. Участок 21-05", - говорит она в конце ролика.

Краевой избирком, по состоянию на 10.20 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале этот инцидент.

