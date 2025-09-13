Представители турбизнеса сочли допустимыми рекомендации по дресс-коду в Приэльбрусье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минтуризма Кабардино-Балкарии сообщило, что не устанавливало плакаты с рекомендация туристам по одежде в Приэльбрусье. Вне зависимости от автора инициативы рекомендации разумны, а туристы преимущественно придерживаются их в горных районах, отметили представители отелей и турфирм.

Как писал "Кавказский узел", в Приэльбрусье появились стенды с призывом к туристам соблюдать существующие в Кабардино-Балкарии традиции. Местные жители зачастую сами не соблюдают эти требования, указали пользователи соцсети, сочтя рекомендации по одежде в горах избыточными. Предложенный дресс-код разумен, возразили другие.

В республиках Северного Кавказа, в том числе в Кабардино-Балкарии, неоднократно поднимался вопрос о законодательном введении дресс-кода для туристов, поведение и стиль одежды которых, по мнению местных жителей, нарушают традиции и обычаи Кавказа. В июле 2024 года Минкурортов Кабардино-Балкарии заявило, что туристы должны соблюдать обычаи и традиции республики и не надевать чрезмерно короткие юбки, короткие шорты и платья с глубоким декольте. Жителей Кабардино-Балкарии удивили рекомендации, по их словам, властям лучше озаботиться плохим состоянием туристических объектов и проблемой со стихийными свалками. Введение дресс-кода для туристов в Кабардино-Балкарии является вынужденной мерой, выпустить такие рекомендации пришлось после того, как местные жители увидели двух загорающих на берегу реки топлесс девушек, пояснил глава Минкурортов.

В Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что установка этих плакатов – это не инициатива министерства. "Никакой информации о том, кто это сделал нет, и непонятно, к кому обращаться", - подчеркнули в министерстве.

Представители туристического бизнеса в Приэльбрусье разделились во мнениях относительно необходимости подобных плакатов. Представитель организации Elbrus.guide, отметив, что впервые слышит о таких плакатах, подчеркнул, что по его мнению, главное, чтобы «были закрыты детородные органы, а остальное – по желанию».

Администратор отеля "Горная сказка" в поселке Эльбрус счел такие плакаты полезными . «В лифчиках тоже ходить не надо», - заметил он. Сотрудник отеля также подчеркнул, что, по его мнению, такие плакаты могут привести к снижению числа туристов, но не увидел в этом ничего плохого. «Какая-то часть туристов, которая уважает традиции и обычаи других религий будет приезжать в любом случае», - заключил он.

Также отнесся к плакатам одобрительно сотрудник отеля «Эльбрус» в селе Терскол. "Это Кавказ, здесь есть свои ограничения. Ведь в других странах тоже вводят ограничения по одежде и все туристы, желающие туда приехать, их принимают», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Никто из сотрудников отелей не слышал, чтобы кто-то из жителей Кабардино-Балкарии открыто возмущался «не той» одеждой туристов или предлагал им сменить ее.

В туристической компании Startour корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что для организованных групп туристов подобные предупреждения бессмысленны. "Мы сами даем туристическим группам инструкцию, как надо одеваться с учетом кавказских традиций", - отметили в фирме.

В пятигорском горном клубе "Страна ветров" подчеркнули, что туристы, идущие в горы, и так бывают одеты в закрытую одежду. «Мы всегда говорим туристам, чтобы они одевали закрытую одежду – это залог защиты кожи от солнца, и от переменчивой горной погоды», - отметили там.

И в Startour, и в "Стране ветров" корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что им не известен ни один факт, когда местные жители в Приэльбрусье указывали бы туристам на то, что они «неправильно одеты».

В кризисной группе «Марем», занимающейся помощью женщинам Кавказа, отметили, что подобные призывы не ограничиваются Кабардино-Балкарией. «Примерно такие призывы появляются раз в год в начале туристического сезона в почти любой северокавказской республике», - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в организации.

Представительница «Марем» также отметила, что не видит в плакатах дискриминации и считает их достаточно вежливыми. «Дискриминации, конечно, это не может быть, потому что тут просто по критериям никакая-то не дискриминация. Тут все нормально написано, спасибо вам, что что вот уважаете наши традиции, ждем вас снова. Очень вежливо написано. Не вижу, опять же, здесь никакого требования. Так нигде не написано, что вы должны делать так, а если вы так делать не будете, то мы вас выгоним. Это рекомендация. Ничего плохого в рекомендациях нет. Вообще, в целом, когда ради безопасности туристам подсказывают варианты, что бы такого сделать, чтобы с ними не случилось какой-нибудь беды, это нормально. Чтобы у них не было проблем, и они могли спокойно провести свой отпуск, им советуют накинуть что-нибудь на плечи, это совершенно нормально, обычно, и во многих странах мира такое можно встретить. Я уверена, что куча народу из России, летающих отдыхать в Таиланд, не возмущаются тем, что там им в некоторых местах, где они заходят на территорию какого-нибудь храмового комплекса или ещё чего-нибудь, говорят, что нужно на плечи что-то накинуть. Тут примерно такая же ситуация», - заявила она.

Представительница «Марем»также заявила, что ей не доводилось слышать, чтобы жители КБР говорили что-то про слишком вольное поведение женщин, вызванное примером туристов.

Глава организации «Адыге Хасэ» в КБР Мухаммед Хафицэ заявил «Кавказскому узлу», что ему приходилось видеть легко одетых туристов

и беженцев из приграничных с Украиной областей. «Но из местных никто ничего <вызывающего> не носит, в Нальчике все нормально», - отметил он.

Напомним, претензии к туристам за внешний вид высказывали также ранее жители Карачаево-Черкесии и Дагестана. В 2023 году Минтуризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать местные правила поведения. Некоторые артисты, в том числе рэперы MC Doni, Элджей, поп-певец Стас Михайлов, были вынуждены отменить концерты в Махачкале, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.