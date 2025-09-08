Дресс-код для туристов в Приэльбрусье вызвал споры в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Приэльбрусье появились стенды с призывом к туристам соблюдать существующие в Кабардино-Балкарии традиции. Местные жители зачастую сами не соблюдают эти требования, указали пользователи соцсети, сочтя рекомендации по одежде в горах избыточными. Предложенный дресс-код разумен, возразили другие.

Как писал "Кавказский узел", в республиках Северного Кавказа, в том числе в Кабардино-Балкарии, неоднократно поднимался вопрос о законодательном введении дресс-кода для туристов, поведение и стиль одежды которых, по мнению местных жителей, нарушают традиции и обычаи Кавказа. В июле 2024 года Минкурортов Кабардино-Балкарии заявило, что туристы должны соблюдать обычаи и традиции республики и не надевать чрезмерно короткие юбки, короткие шорты и платья с глубоким декольте. Жителей Кабардино-Балкарии удивили рекомендации, по их словам, властям лучше озаботиться плохим состоянием туристических объектов и проблемой со стихийными свалками. Введение дресс-кода для туристов в Кабардино-Балкарии является вынужденной мерой, выпустить такие рекомендации пришлось после того, как местные жители увидели двух загорающих на берегу реки топлесс девушек, пояснил глава Минкурортов.

В Приэльбрусье появились стенды с рекомендациями туристам по дресс-коду. У женщин должна быть «закрытая линия декольте», «закрытая область живота» и «юбка или брюки свободного кроя ниже колена». У мужчин — «закрытые плечи и грудь» и «закрытые ноги», сообщила "Газета юга" в своем telegram-канале.

«Спасибо, что уважаете традиции и обычаи Кабардино-Балкарии. Ждем в гости снова!», - говорится на стенде, фотография которого приложена к публикации от 3 сентября.

Это сообщение перепостил на своей странице в Instagram* zh___rashid. При 6818 подписчиках это сообщение набрало у него в блоге к 10.56 мск 770 комментариев.

Часть пользователей сочли рекомендации чрезмерными. "При всем уважении к родной республике можно порекомендовать сначала местным самим уважать и соблюдать свои рекомендации. Или у нас глаза как-то по особому функционируют, что линию живота и декольте у приезжих видим, а у своих не видим?" - поинтересовалась аdigamum.

"Эти баннеры повесьте в Нальчике перед каждым кафе и рестораном", - предложил zm777aaa.

Ряд пользователей поддержали эту инициативу. "Повсюду надо ставить такие с надписью, чтобы мусор тоже не оставляли и костры не разводили где попало", - написал gorec51.

"Все верно, зачем нам тут те, кто нас не уважает", - отметил towkarachay.

"Мне кажется, это моральное право каждого человека - не лицезреть оголенные части тела посторонних", - указал di.alt.

Многие пользователи высказали мнение, что подобные инициативы не способствуют развитию туризма в республике. "Ну и зачем мне ехать в КБР, если там я и жена не сможем ходить так, как нам удобно? Я лучше оставлю свои деньги за границей", - отметил loki_laufeyjarson.

"Сама в горы хожу в соответствующей одежде (закрытые ноги/руки) чтобы не обгореть, не ободраться об колючки. Но когда вижу такие плакаты внутри рождается чувство противоречия. Вот это вот ощущение, что тебе кто-то указывает, что можно носить, а что нет. Видела, эти плакаты стоят на входе на маршруты - ну кому какая разница кто там как одет?! Ну там человек 20 от силы можно встретить за день!", - написала irinalogacheva.

"Уважение - это обоюдно не указывать кому как одеваться, не делить людей по социальному признаку "местные" и "приезжие"" - резюмировал Yuri_photo_travel.

Напомним, претензии к туристам за внешний вид высказывали также ранее жители Карачаево-Черкесии и Дагестана. В 2023 году Минтуризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду и соблюдать местные правила поведения. Некоторые артисты, в том числе рэперы MC Doni, Элджей, поп-певец Стас Михайлов, были вынуждены отменить концерты в Махачкале, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.