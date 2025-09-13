Оставлено в силе решение о приостановке мусорного полигона в Ростовской области

Суд оставил в силе решение приостановить на 60 суток работу мусорного полигона в Семикаракорском районе, на состояние которого жаловались жители.

Как писал "Кавказский узел", в июне суд по иску природоохранной прокуратуры обязал ростовскую компанию "Южный город" закрыть на 60 суток полигон в Семикаракорском районе, куда свозили загрязненный мазутом песок с пляжей Анапы. По данным издания 161.ru, если компания подаст апелляционную жалобу, то полигон продолжит работать до принятия нового решения.

В апреле жители Семикаракорского района в обращении к Путину пожаловались, что на местный полигон завозятся опасные отходы. После обращения жителей на полигон отправилась комиссия. По информации областного Минприроды, 1800 тонн песка с мазутом на этом полигоне хранятся по правилам. При этом на полигон продолжают поступать жидкие химические отходы неизвестного происхождения, которые проникают в почву и угрожают оросительному водоему. 7 июня власти отчитались, что 1800 тонн песка отправлены обратно в Краснодарский край.

Апелляционный суд 11 сентября рассмотрел жалобу компании «Южный город» на решение суда первой инстанции, который постановил на 60 дней приостановить работу полигона. Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу, и таким образом, решение суда вступило в силу. Теперь полигон временно не может принимать отходы, а «Южный город» должен устранить нарушения, сообщает 161.ru.

Представитель компании в суде отрицал нарушения, рассказала изданию юрист Светлана Панова. «Они сказали: „Жидкие отходы мы не выливали, они вообще не жидкие, они высыхают, будут твердыми. Мы их собирали в емкости для хранения, а они просто случайно разлились у нас“. Это неправда», - сказала она.

По словам Пановой, жители подавали заявление о нарушениях на полигоне в Следственный комитет. "Следственный комитет проводит процессуальную проверку. Но пока решение не принято, возбуждают они дело или нет. Они пока собирают документы, всё оценивают", - приводит ее слова издание.

Плата за вывоз мусора останется для жителей прежней

В связи с приостановкой семикаракорского полигона мусор будут временно вывозить на другой полигон в Ростовской области - на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс в Волгодонске, сообщило 12 сентября на своем сайте областное правительство.

«Несмотря на увеличение расстояния транспортировки отходов, регоператор будет их вывозить в плановом режиме и в соответствии с графиком. Тариф для населения при этом не увеличится – плата за вывоз мусора останется для жителей прежней», - приводятся в публикации слова министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной.

Напомним, в январе врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи. Хранение отходов на нем нарушает проектную документацию и требования закона, заявила глава Росприроднадзора.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".