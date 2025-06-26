Полигон в Ростовской области закрыт после вывоза мазута

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В январе Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи. Хранение отходов на нем нарушает проектную документацию и требования закона, заявила глава Росприроднадзора.

Как писал " Кавказский узел ", 22 мая врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил, что песок с мазутом, привезенный с пляжей Анапы и Темрюкского района, в течение двух недель будет вывезен с полигона в Семикаракорском районе обратно в Краснодарский край. 7 июня власти отчитались, что 1800 тонн песка отправлены в Краснодарский край.

По решению суда ростовская компания «Южный город», которой принадлежит полигон в Семикаракорском районе, нарушила статью КоАП РФ «Ведение предпринимательской деятельности с грубым нарушениям условий, предусмотренных лицензией». Максимальный срок приостановки работы по ней — 90 суток.

Полигон «Южного города» суд закрыл на 60 суток. Но если подадут апелляционную жалобу, то объект продолжит работать, пока не примут новое решение.

Напомним, в апреле жители Семикаракорского района в обращении к Путину пожаловались, что на местный полигон завозятся опасные отходы. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения, а на одну из его участниц составили протокол по статье о несанкционированном митинге. Позднее дело было прекращено. Активистка заявила, что жалобу на нее написала представитель районной администрации.

После обращения жителей на полигон отправилась комиссия. По информации Минприроды Ростовской области, 1800 тонн песка с мазутом на этом полигоне хранятся по правилам. При этом на полигон продолжают поступать жидкие химические отходы неизвестного происхождения, которые проникают в почву и угрожают оросительному водоему.

Песок с мазутом, возвращенный из Ростовской области, принимают на предприятии "Биопотенциал" в Темрюкском районе. Около трети песка решено после переработки направить для использования в строительстве.

С пляжей Анапы песок с мазутом привозят на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском. Местные жители, активисты и экологи высказали опасения, что песок вывозится из Воскресенского в разные населенные пункты для имитации обещанной властями безопасной утилизации. На Кубани фактически нет инфраструктуры для безопасной утилизации загрязненного мазутом песка, пояснил, в частности, эколог Валерий Бриних.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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