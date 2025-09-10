Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря

Минобороны отчиталось об уничтожении в акватории Черного моря безэкипажного катера, направленного со стороны Украины. Заявление сделано на фоне отмены угрозы атаки у береговой линии в Новороссийске.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с полуночи до 05.00 мск были уничтожены и перехвачены 11 беспилотников самолетного типа в Краснодарском крае и два в Ростовской области, сообщило Минобороны. Еще 15 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер, сообщило Минобороны. "Около 07.10 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер", - говорится в публикации, размещенной в 08.59 мск в телеграм-канале ведомства.

Где именно уничтожен катер, ведомство не уточнило. При этом ранее, в 06.22 мск, глава Новороссийска сообщил в своем телеграм-канале об атаке безэкипажных катеров. "В Новороссийске по береговой линии звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Идет отражение атаки безэкипажных катеров", - говорится в публикации.

Оперативный штаб Кубани в своем телеграм-канале ограничился репостом сообщения главы Новороссийска, не дополнив его иными подробностями, а затем сделал репост публикации Минобороны.

Об отмене угрозы атаки глава города объявил в 08.54 мск. "Отмена угрозы атаки БЭК. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!" – написал чиновник, поблагодарив военных за "безупречное выполнение поставленных задач".

По состоянию на 09.55 мск, под публикациями мэра не размещено ни одного комментария.

Напомним, минувшей ночью при атаке беспилотника в Матвеево-Курганском районе Ростовской области были повреждены окна и дверь школы-интерната. Двое сотрудников получили легкие ранения, их доставили в районную больницу. Из здания эвакуированы 73 воспитанника и пять сотрудников.

Также сегодня ночью были введены ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Сочи. Утром ограничения были сняты.