08:57, 8 сентября 2025

Азербайджан отчитался о сносе здания МИД в Ханкенди

Снос здания МИД Нагорного Карабаха. Скриншот фото "Азертадж" от 02.09.25, https://azertag.az/ru/xeber/v_xankendi_na_meste_mid_tak_nazyvaemogo_rezhima_budet_postroeno_zdanie_glavnogo_upravleniya_arhitektury_i_gradostroitelstva_karabahskogo_regiona-3725415.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Под снос пошло здание бывшего МИД Нагорного Карабаха, техника начала работу в день независимости самопровозглашенной республики.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года бывший председатель агентства по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян сообщил, что азербайджанские власти разрушили исторические кварталы Степанакерта вдоль улицы Туманяна. Беженцы из Карабаха назвали целью сноса домов лишение людей возможности в них вернуться. В ноябре стало известно о новых фактах уничтожения застройки в городе.

Власти Азербайджана вывезли из Ханкенди памятники деятелям культуры, участникам второй мировой войны, а также большевикам и революционерам.

В Ханкенди (армянское название Степанакерт - прим. "Кавказского узла") сносят здание министерства иностранных дел бывшей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики(НКР), сообщило сегодня  JamNews.

На его месте будет построено современное административное здание для Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, проинформировало "Азертадж".  Снос здания  начался 2 сентября и был специально приурочен к этой дате, когда в Нагорном Карабахе отмечался день независимости. "Цель - полностью искоренить следы сепаратизма на наших землях и еще раз подчеркнуть начало нового этапа созидания и развития, основанного на территориальной целостности Азербайджана", -, подчеркивается в публикации агентства.

Автор: "Кавказский узел"

