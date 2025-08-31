×

23:44, 31 августа 2025

Мужчину принудили к извинениям перед чеченцами

Мужчина извинился перед всеми чеченцами. Скриншот видео "Тут Чечня" от 28.08.25, https://t.me/tutchechnya/6745.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Опубликовано видео с извинениями мужчины, который оставил мусорный пакет на боковом зеркале машины с наклейкой "Ахмат-сила". Автор видео потребовал, чтобы мужчина извинился перед всеми чеченцами за свой поступок.

Извинения мужчины опубликовал Telegram-канал "Тут Чечня". Как следует из короткого ролика, на заднем стекле белого автомобиля "Москвич" размещена большая наклейка с надписью "Ахмат-сила". Мужчина, который ведет запись, за кадром говорит по-чеченски. Он направляет камеру на переднюю дверь со стороны водителя, упоминая на русском языке слово "пакет".

После этого он наводит камеру на мужчину. "Я извиняюсь за то, что оскорбил ахматовцев, пацанов. Низкий вам поклон, извините меня", - говорит тот. "И перед всеми чеченцами", - подсказывает автор видео. "Перед всеми чеченцами", - вторит извиняющийся.

В описании к видео говорится, что "увидев на заднем стекле наклейку "Ахмат"" мужчина  решил взять мусорный пакет и повесить на боковое зеркало.

В видео и описании к нему не приведено место, где было принесены извинения, на машине - ставропольские номера.

Это сообщение собрало в Telegram-канале, на который подписаны 53 877 человек, восемь комментариев, из них один на русском языке. Автор которого счел извинения недостаточными. "Пусть машину моет", - написал Руслан 002.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля было обнародовано видео, в котором три участника массовой драки в Невинномысске принесли извинения избитому ими участнику военной операции на Украине и "всему городу". Нападавшие арестованы, дело расследуется по уголовной статье о хулиганстве, сообщили следователи.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Автор: "Кавказский узел"

