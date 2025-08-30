Пикет с требованием освободить армянских пленных прошел у здания миссии Евросоюза

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший министр образования и науки Армении Армен Ашотян вышел на одиночный пикет перед зданием миссии Евросоюза в Ереване с требованием освободить армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. На заседании 12 июня бывший командующий карабахской армией Левон Мнацаканян рассказал, какие мины устанавливались в районах вокруг Карабаха в разные годы конфликта. В июле на заседаниях выступали потерпевшие - они рассказывали, как попали в плен к армянским военным и подвергались пыткам. Три бывших президента Нагорного Карабаха на заседании 28 августа заявили следователям и суду в Баку, что все приказы и распоряжения относительно боевых действий против Азербайджана в разные годы поступали им из Еревана.

Зампредседателя Республиканской партии Армении, бывший министр образования и науки Армен Ашотян вышел на одиночный пикет перед зданием миссии Евросоюза в Ереване с требованием освободить армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

Он повесил на себя плакат с надписью на английском языке: «Свободу находящимся в Баку армянским заложникам», передает News.Am

"Ценности, которые десятилетиями пропагандировались и представлялись в нашей стране как европейские и общечеловеческие, сегодня попираются и игнорируются той самой структурой, которая должна была быть главным носителем этих ценностей. ЕС не оказывает давления ни на Баку, ни на ереванские власти с целью освобождения заложников и других граждан", - привело его слова агентство "Новости Армения".

На заседании 29 августа Бако Саакян заявил, что снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом в периоды до и после 44-дневной войны 2020 года осуществлялось военно-политическим руководством Армении за счет государственного бюджета, передает APA.Az

Эти же данные подтвердил Давид Бабаян. "Оружие, боеприпасы и другое обеспечение доставлялись по дорогам Горус-Лачин-Ханкенди, Басаркечяр-Кяльбаджар-Агдере-Ханкенди. Источником финансирования режима также была только Армения. Энергия, получаемая с гидроэлектростанций на оккупированных в то время территориях Азербайджана, а также зерно и спиртные напитки продавались в Армению. Кроме того, алкогольные напитки экспортировались во многие зарубежные страны через Армению.Процесс продолжится 1 сентября, говорится в публикации.

Отметим, что видео- и аудиотрансляции с судебных процессов над бывшими лидерами Карабаха не ведется, вся информация о них доступна лишь в изложении азербайджанских новостных агентств.

