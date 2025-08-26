Активистка в Новосибирске вышла на пикет в поддержку Патяевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новосибирская активистка Елена Тардасова-Юн провела одиночный пикет, чтобы поддержать Лену Патяеву — подругу похищенной Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа Лена Патяева, спустя два года после того, как силовики увезли в Чечню Седу Сулейманову, вышла на пикет в Санкт-Петербурге с требованием наказать убийц подруги. Она провела около трех часов в отделе полиции. Ее долгое время не могли опросить в связи с атакой дрона по Санкт-Петербургу. Позже силовики отпустили Лену Патяеву, взяв с нее обязательство о явке.

Новосибирская активистка Елена Тардасова-Юн вышла в одиночный пикет, чтобы поддержать Лену Патяеву — подругу похищенной Седы Сулеймановой, держа в руках плакат с надписью: "Где Седа? Убийц чеченских женщин – в тюрьму!". Об этом сегодня сообщил Telegram-канал "Единый профсоюз ОПЗ", также распространивший видео с пикета активистки.

"В эту субботу была годовщина со дня похищения Седы Сулеймановой. Ее подруга, героическая девушка Лена Патяева, которая продолжает бороться, надеяться, что Седа все-таки жива… продолжает выходить в пикеты, ее неизменно задерживают, но она продолжает выходить. Мне говорят: "Почему вы выходите за чеченских женщин, за северокавказских? А русских женщин не убивают?" Убивают, но не по мотивам чести. Если убивают русскую женщину, проводится следствие и находится убийца. И этот убийца несет наказание. Убийц чеченских женщин покрывают родственники, полиция. Все знают этих убийц, но никто их не наказывает", - заявила на видео Елена Тардасова-Юн.

По словам активистки, она требует, чтобы "убийцы северокавказских женщин сидели в тюрьме, там где их место". Мы живем не в средние века, а в XXI веке, пора это осознать." - сказала в активистка.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 марта 2025 года Елена Тардасова-Юн также провела одиночный пикет в поддержку Седы Сулеймановой на площади Ленина в Новосибирске. Она держала плакаты с надписями: "Женщин убивают тихо… По-семейному", "Женщина тоже человек, а не домашний скот", "Где Седа? Жива? Мертва?". Полицейские сфотографировали ее и потребовали представиться. Пикетчица в ответ на просьбы полицейских назвать свое имя объяснила, что одиночный пикет не является правонарушением, и, таким образом, нет оснований требовать ее идентификации.



