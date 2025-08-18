Обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" был задержан в дагестанской мечети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Таджикистана Зубайдулло Исмаилов после объявления в Дагестане режима контртеррористической операции попросил своего знакомого купить ему билет в Турцию, а сам укрылся в мечети Нового Агачаула, где и был задержан.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. Погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Этот теракт стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. 23 июня стало известно, что следствие по делу 19 обвиняемых в причастности к совершению теракта завершено, их дело передано в прокуратуру. Военный суд в Москве продлил до 7 января арест обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", в том числе двоих уроженцев Ингушетии и четверых задержанных в Дагестане.

В апреле 2024 года были арестованы задержанные в Дагестане четверо граждан Таджикистана Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и гражданин России Хусейн Хамидов, которые работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске. Следствие считает, что они готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл". В ноябре 2024 года по делу о теракте были задержаны жители Ингушетии Хусейн Медов и Джабраил Аушев. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев. В декабря 2024 года были задержаны еще четверо жителей Ингушетии, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле".

Соучастник напавших на "Крокус сити холл", гражданин Таджикистана Зубайдулло Исмоилов, испугавшись быть пойманным силовиками, спрятался в мечети в Дагестане, там его и задержали, сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на материалы дела.

"Тридцать первого марта 2024 года он по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан… спрятался в мечети села Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан", - сказано в материалах.

Также в деле говорится, что Исмоилов после объявления контртеррористической операции в Дагестана просил своего знакомого купить ему билет в Турцию, так как боялся быть задержанным.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен 31 марта на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. В результате спецоперации пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался НАК. Режим КТО был отменен в тот же день.

Исмоилов ранее был судим в Таджикистане за призывы к изменению конституционного строя этого государства, сообщило сегодня ТАСС со сслыкой на материалы дела.

"Показания подозреваемого Зубайдулло Исмоилова от 03.04.2024, согласно которым с 2012 года он в различные периоды времени находился на территории Российской Федерации на заработках. В 2016 году, находясь на территории Республики Таджикистан, он привлекался к уголовной ответственности по ст. 307 УК РТ (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан), в связи с чем был приговорен к реальному лишению свободы. Освободившись из мест лишения свободы, с 2021 по 2023 года приезжал на территорию России на заработки", - цитирует материалы агентство.

Напомним, вечером 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 30 марта, в результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551, секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств ШОС 3 апреля заявил, что следы теракта "ведут к украинским спецслужбам".

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе". Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

