Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО
С начала военной операции на Украине из Чечни отправлены более 61 тысячи бойцов, в том числе свыше 22 тысяч добровольцев. Очередной борт вылетел из аэропорта Грозного 6 августа, рапортовали власти Чечни.
Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлены 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы, при этом в зоне боевых действий находятся 13 тысяч бойцов, отчитался 5 июля Рамзан Кадыров.
Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что в числе добровольцев много жителей других регионов России.
Из Международного аэропорта Грозный в зону проведения специальной военной операции отправился очередной борт с добровольцами, отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, каждый из них "прошёл ускоренные курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа"." Программа обучения включала в себя как теоретические занятия, так и интенсивную практическую подготовку с применением современных методов ведения боевых действий", - написал он в своем Telegram-канале 6 августа.
Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".
Публикация Кадырова сопровождалась призывом записываться в добровольцы.
В зоне СВО находится около 13 тысяч бойцов, прибывших из Чечни, сообщил Кадыров днем ранее. "За всё время из региона в зону боевых действий было направлено 61221 бойца, в том числе 22 321 доброволец. В настоящее время успешно выполняют поставленные задачи более 13000 наших бойцов", - сообщил Кадыров 5 августа.
В Чечне широко применяются методы принуждения для отправки на СВО. Так, трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержались в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения, сообщил в начале июля Центр защиты прав человека "Мемориал"*. Родственники незаконно задержанных в Чечне зачастую пытаются добиться их освобождения самостоятельно и лишь в крайнем случае обращаются в правозащитные организации, однако огласка не всегда помогает, указали правозащитники. 14 июля стало известно об освобождении подростков на условиях подписания их родными контрактов с Минобороны РФ. Задержание чеченских подростков для принуждения их отцов к подписанию военных контрактов по российскому и международному праву подпадает под определение захвата заложников, указали юристы, отметив, что в Чечне правовые механизмы защиты не работают.
"Есть свидетельства из Чечни, что людей избивали, угрожали уголовными делами, пытками, лишь бы получить подпись под контрактом", - рассказал "Кавказскому узлу" представитель Telegram-канала NIYSO. По его словам, это делается ради демонстрации лояльности Кремлю. "Важно отчитаться по "плану контрактников", и Минобороны использует уязвимость местного населения: безработица, страх перед силовиками, административное давление. Людей в буквальном смысле загоняют в армию", - рассказал он.
14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.
