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14:55, 8 июня 2025

Оперштаб отчитался о работе водолазов у берега моря в Анапе

Водолаз у берега моря в Анапе. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13606

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За день водолазы подняли со дна моря в Анапе 159 мешков с мазутом.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июня водолазы собрали у побережья Анапы и Темрюкского района 917 тонн замазученного грунта, в том числе за день 6 июня в районе устья реки Можепсин подняли 128 мешков мазута.

Водолазы планируют до конца июня собрать мазут, обнаруженный на морском дне около берега в Анапе, сообщил 3 июня министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. "В течение июня мы должны закончить, по крайней мере, у песчаного берега в Анапе. Речь идет о том, что уже разведано на дне. Многое уже убрали, остается собрать, по нашим оценкам, порядка 300 тонн", - сказал он.

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps
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Масштабы загрязнения юга России мазутом
Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

В течение дня 7 июня в районе устья реки Можепсин в Анапе водолазы собрали и достали из воды 159 мешков с мазутом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Водолазы продолжают очищать морское дно от последствий разлива нефтепродуктов. В работах задействованы специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы", - говорится в публикации.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места.

С 7 июня на пляжах Анапы организованы дежурства студентов медколледжа, которые рассказывают отдыхающим о запрете на купание и последствиях отравления мазутом.

Купание на этих пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергии и заболеваний органов дыхания, предупредил ранее глава Минздрава Кубани.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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