Власти Кубани отчитались об отсутствии новых выбросов мазута
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Представители властей сегодня при осмотре берега в Анапе не нашли новых выбросов мазута. Отдыхающие в анапском селе Сукко проигнорировали запрет на купание, следует из опубликованных видео.
Как писал "Кавказский узел", с 27 мая по 5 июня на берегу в Анапе не наблюдалось новых выбросов мазута, сообщил оперштаб Кубани. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места.
Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички с информацией о запрете купания. Совет депутатов Анапы приостановил сбор туристического налога в городе до 31 декабря.
Сегодня на побережье Анапы новых выбросов мазута не обнаружили, рапортовал оперштаб Кубани. "Муниципальные команды утром провели мониторинг береговой линии, новых загрязнений не выявили", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.
В частности, было изучено состояние пляжа в селе Витязево и центрального пляжа Анапы, отмечается в сообщении.
Блогер Юрий Озаровский сегодня опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик, записанный на пляже села Сукко. На побережье видны отдыхающие люди. "Шесть утра, шестое июня, пляж Сукко", - говорит за кадром блогер, демонстрируя пейзаж. Затем в кадр попадает босой мужчина в плавках, стоящий у воды. В ответ на вопрос блогера "Как водичка?" он, улыбаясь, показывает большой палец.
В 13.18 мск блогер опубликовал новое видео с пляжа Сукко. На кадрах видно, что число отдыхающих увеличилось до нескольких десятков: взрослые и дети загорают у воды и купаются. "Сукко, 6.06.2025, полдень, отдыхающих прибавляется", - прокомментировал блогер.
Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.
Купание на этих пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергии и заболеваний органов дыхания, предупредил глава Минздрава Кубани, призвав туристов не нарушать запрет на купание.
Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
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