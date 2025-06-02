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Кавказский узел

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13:18, 2 июня 2025

Выходной объявлен в Кабардино-Балкарии по случаю Курбан-байрама

Верующие во время молитвы. Фото Нины Зотиной, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ближайшая пятница объявлена в Кабардино-Балкарии нерабочим днем в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Как писал "Кавказский узел", в этом году 6 июня объявлено выходным в Дагестане и Карачаево-Черкесии по случаю Курбан-байрама. В Чечне праздничными будут три дня: с 6 по 8 июня.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об объявлении 6 июня нерабочим днем по случаю праздника Курбан-байрам, сообщило сегодня на своем сайте правительство республики.

"Указ опубликован на официальном сайте Главы республики", - говорится в публикации.

Указ Кокова, размещенный на его сайте, датирован 2 июня. "В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбан-байрам постановляю: объявить 6 июня 2025 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем», - говорится в документе.

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Напомним, в 2024 году Курбан-байрам отмечался 16 июня, и тысячи мусульман собрались на праздничные коллективные молитвы в мечетях регионов ЮФО и СКФО. В столице Дагестана перед праздником цены на баранину выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом, пожаловались махачкалинцы.

Мусульманам Кабардино-Балкарии для поездки в хадж в этом году выделено 600 мест. Поездка подешевела в сравнении с 2024 годом.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

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Автор: "Кавказский узел"

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