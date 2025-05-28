Правозащитники и активисты назвали системной проблему браков с наркозависимыми на Северном Кавказе

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На Северном Кавказе распространяется практика, когда для сохранения чести семьи родители наркозависимых сыновей женят их, не предупреждая невест о проблеме.

Как писал "Кавказский узел", Права молодых женщин в Дагестане систематически нарушаются. Девушки могут подвергаться давлению в семье, их часто насильно выдают замуж, но некоторым из них удается отстаивать свое мнение, открывать собственный бизнес,

Практика браков с наркозависимыми стала широко распространяться особенно в последние годы, рассказала автор популярного в Дагестане Instagram-блога "Дневники горянки" Марьям Алиева. «Рост наркомании, особенно среди молодежи бешенный. Родители, столкнувшись с наркотической зависимостью сына, стремятся «вылечить» его через брак, надеясь, что «женщина исправит», «семья возьмет на себя заботу» или просто «он станет ответственным». Часто к этому добавляется давление со стороны родственников, общественного мнения и желания скрыть проблему, спасти репутацию семьи», - рассказала Алиева корреспонденту «Кавказского узла»

При этом родители девушек не всегда их защищают. «Если это не был брак по договоренности, и девушка сама выбрала жениха, её ещё и винить будут. В других случаях может возникнуть конфликт с семьёй мужа, возможно даже давление на него самого. Но чтобы кто-то прямо настаивал на разводе, такое случается редко», - считает Алиева.

А они ведь знали. Скрывали

Несколько историй пострадавших приводятся в посте, опубликованном 6 мая в Instagram-блога "Дневники горянки" «Когда я подошла к его родителям, они сказали: “Это твое дело! Ты жена, помоги ему выбраться. Разве жена бросит в беде?” А они ведь знали. Скрывали», - поделилась одна из девушек на условиях анонимности. Как отмечает Алиева, из-за табуированности проблемы, такие браки становятся ловушкой и для самих девушек. Порой они сами становятся зависимыми. «Я отказывалась, потом он подсыпал. Я оказалась на “системе” — даже не понимая, как. Спустя год я потеряла работу и чуть не потеряла ребенка», — рассказала другая пострадавшая.

К 15.20 мск 28 мая пост собрал 36,4 тысячи лайков и 359 комментариев. «Узнала, что он наркоман уже беременная. Еле отвадила. И все-все [родственники] знали и просто надеялись, что я буду им заниматься. Что в итоге? Он никогда не обеспечивал сам себя. Занимал и не отдавал…. Дети для них — способ влиять на женщину, оставаться на ее территории, а жил он на моей территории и за мой счет несколько лет», — поделилась в комментариях к посту одна из женщин с ником sabrina.bagirova.

«Ответственными делают женщин»

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова подтверждает системный характер подобных браков. «Для мужчин все проще. Даже "убийства чести" мужчин происходит реже. Наркотики - проблема общества, которая становится острее с каждым днём. Тех, кто пьёт, больше прессуют, как нарушителей шариата, чем наркоманов. Есть даже верующие люди, мужчины с бородой, со всеми атрибутами, которые считает допустимыми какие-то виды наркотиков. У меня были дебаты с ними, и они горячо отстаивают свою позицию. Таких мужчин женят, а ответственными делают женщин, которые должны принять его и терпеть», - сказала Сиражудинова корреспонденту «Кавказского узла».

Люди, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Женщинам, которые столкнулись с такой проблемой, трудно найти помощь и поддержку. «Можно поговорить с мужем, может он признает проблему и захочет ее решить. Необходимо обратиться к своей семье за поддержкой и решением. Некоторые могут поддержать. Если нет, тогда писать правозащитникам и спрашивать совет и план действий, так как каждый случай уникален», - отметила она.

Родители, как правило, любят своих сыновей, какими бы те ни были

В обществе такое явление не считается несправедливым, потому что на Северном Кавказе существует неравенство прав мужчин и женщин, считает активистка Елена Патяева.

«Иногда (жертвы такой практики) могут уйти от мужа и вернуться в родительский дом, но часто им просто скажут: терпи. Родители, как правило, любят своих сыновей, какими бы те ни были. Хотя бывают и исключения, убийства чести, например, могут совершаться и в отношении мужчин за их принадлежность к ЛГБТ. Но, надо сказать, что такой способ "пристроить" проблемного ребёнка не только в отношении сыновей практикуется на Северном Кавказе: девушек тоже иногда выдают замуж, чтобы «скрыть позор». Просто для мужчины такой принудительный брак это не конец, наркоманы могут продолжать вести привычный образ жизни», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Патяева получила публичную известность в рамках кампании с требованием расследовать исчезновение уроженки Чечни Седы Сулеймановой. Патяева писала обращения в прокуратуру и проводила пикеты, в том числе в Грозном, где полицейские назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Закон не позволяет признать брак недействительным из-за сокрытия факта наркомании, отметила юрист Патимат Абдулаева. «Признать брак недействительным можно только в том случае, если скрыли информацию о наличии венерической болезни, ВИЧ-инфекции. Согласно законодательству Российской Федерации, это возможно, а наркозависимость такую возможность не дает», - сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

В таком случае брак можно расторгнуть по обычной практике. «Если взаимного согласия по разводу нет, женщина может обратиться в суд и добиться развода. Согласие мужа на развод по закону не требуется. Суд обязан расторгнуть брак, если супруга настаивает на этом, независимо от позиции мужа. Развестись через ЗАГС можно, если нет детей и совместного имущества», - объяснила Абдулаева.

Отметим, что ранее жители Ингушетии поддержали идею требования у молодоженов справок о здоровье об отсутствии наркозависимости и ВИЧ. В соседней с Ингушетией Чечне подобные правила действуют с 2011 года. Тогда муфтият республики обязал молодоженов предъявлять имамам сел и районов справку об отсутствии ВИЧ-инфекции. С ноября 2018 года в Чечне введен сертификат нового образца: вступающие в брак должны не только сдавать анализы на ВИЧ/СПИД, но и проходить проверку на отсутствие заболеваний, передающихся половым путем, а также гепатита В и С.

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