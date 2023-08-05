Жители Ингушетии поддержали идею требования у молодоженов справок о здоровье

05 августа 2023, 13:36

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Идея запретить заключение религиозного брака без предъявления молодоженами справок об отсутствии наркозависимости и ВИЧ уместна и актуальна для Ингушетии, указали местные жители и активисты.

Как писал "Кавказский узел", в июле власти Ингушетии анонсировали запрет на заключение религиозного брака (никях) без предъявления женихом справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости. Запрет будет введен после того, как инициативу одобрит духовенство и жители республики, пообещал глава Миннаца.

В соседней с Ингушетией Чечне подобные правила действуют с 2011 года. Тогда муфтият республики обязал молодоженов предъявлять имамам сел и районов справку об отсутствии ВИЧ-инфекции. С ноября 2018 года в Чечне введен сертификат нового образца: вступающие в брак должны не только сдавать анализы на ВИЧ/СПИД, но и проходить проверку на отсутствие заболеваний, передающихся половым путем, а также гепатита В и С.

Не исключено, что такие справки будут требовать и от девушек, вступающих в религиозный брак, сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Миннаца Ингушетии Ваха Беков. "В последнее время мы видим, что наркозависимых людей, в основном это молодые люди, меньше не становится. К главе республики обращались люди, чьи семьи коснулась эта беда с просьбой принять какие-то меры, чтобы остановить это бедствие. Присылали письма, в которых рассказывали о своем горе, на многочисленных встречах с населением республики кто-то обязательно касался этой темы, выражая тем самым тревогу, что наркоманами становятся подростки, и есть среди них даже девушки. Учитывая это, видимо, придется справки на бракосочетание предъявлять и невестам", - сказал он.

Министр отметил, что встречался с руководителем общественного движения «Антилирика» Исой Мальсаговым. «Иса показал мне список тех, кто распространяет наркотики и кого между собой наркоманы называют барыгами. По словам Исы, больше года назад он довольно подробно рассказал об этой проблеме на заседании Совета тейпов ингушского народа, попросил старейшин, чтобы они потребовали от однотейповцев, чьи фамилии фигурируют в этом списке, чтобы они провели соответствующую работу среди тех кто, распространяет наркотики. Просьба Исы была услышана, но не более", - рассказал Ваха Беков.

По его словам, на встречах с главой республики Махмудом-Али Калиматовым люди предлагали свои методы борьбы с наркоманией, порой достаточно жесткие. «Но мы не можем заставлять людей в принудительном порядке сдавать анализы на СПИД и наркозависимость. Это противозаконно», - сказал он.

Тогда, по его словам, было решено встречаться с людьми на сходах во всех крупных населенных пунктах республики, на конкретных примерах объяснять людям, что эта мера - вынужденная, и если этот вариант борьбы с наркоманией подходит, тогда все будет решаться по адату. «Мы же будем осуществлять жесткий контроль, чтобы не предъявляли фиктивные справки, купленные у нечистоплотных медиков», - сказал Ваха Беков.

На первых же сходах в Малгобеке и в Карабулаке подавляющее большинство собравшихся поддержали инициативу правительства, эту меру борьбы с наркоманией одобрили и присутствующие на сходах имамы, отметил Ваха Беков. "А это очень важно, потому что влияние духовенства в Ингушетии трудно переоценить. Например, несколько лет назад по их инициативе был введен запрет на умыкание девушек для вступления в брак. Нарушивших этот запрет наказывали большими штрафами: жених платил 200 тысяч рублей, а участники по 100 тысяч рублей каждый. Выплаченные деньги тогда пошли в помощь нуждающимся семьям и сиротам того населенного пункта, откуда жених. Так вот, с тех пор число желающих умыкнуть невесту сведено к нулю", - рассказал Ваха Беков.

Он отметил, что на сходах люди напомнили о статье Семейного кодекса, согласно которой брак может быть признан недействительным, если один из супругов скрыл информации о своем заболевании ВИЧ или другой венерической инфекцией. «Все это будет внимательно изучено и учтено представителями духовенства при обсуждении и принятия окончательного решения», - сказал Ваха Беков.

Руководитель движения "Антилирика" Иса Мальсагов сообщил, что твердо убежден в необходимости введения таких справок. Она обсуждалась еще полтора года назад на заседании Совета тейпов Ингушетии, но тогда эта тема не получила дальнейшего развития, сказал Мальсагов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, число наркозависимых в республике не уменьшилось, зато среди местного населения меньше стало закладчиков - тех, кто в потайные места прячет наркоту. "В последнее время в Ингушетию приезжают из разных областей России русские парни, закладчики. Это говорит о том, что распространителям наркоты стало труднее находить закладчиков среди местного населения. Поскольку спрос на наркотики есть, и поэтому закладчики сюда приезжают из других регионов", - рассказал он.

Среди тех, кого называют наркоманами, сейчас есть и девушки, чего раньше не наблюдалось, добавил Иса Мальсагов. "Правда, это пока не носит массовый характер. Поэтому, учитывая это, справку при бракосочетании должны предоставлять и девушки", - сказал он.

С этим мнением согласен школьный учитель Ваха Котиев из села Инарки Малгобекского района. "Мне знакома ситуация, когда недавно созданная семья вдруг распалась. Оказывается, молодой супруг был наркоманом со стажем. Домашние знали об этом, но скрывали, надеялись, что все как-то обойдется. Возможно, молодая жена и смирилась бы с такой участью, но ее родственники, узнав об этом, вернули девушку домой. Ее мать сказала, что ей нужны здоровые внуки. И все с ней были согласны, при этом осудили родных парня, которые пытались скрыть, что их сын – наркоман", - сказал Ваха корреспонденту "Кавказского узла". Мужчина отметил, что сам пока не женат, но когда придет время создавать семью, без колебаний сдаст кровь на анализ.

Жительница Ингушетии Лейла работает в государственной структуре, у нее две дочери и сын. По словам женщины, одна из ее дочерей познакомилась с парнем, который родился и вырос в Санкт-Петербурге и приезжал в Ингушетию к родственникам. "С моей дочкой познакомился, когда приехал в Магас по службе, где им пришлось три дня работать бок о бок. Короче говоря, после длительных переговоров, знакомств с родственниками парня назначили дату их свадьбы", - рассказала Лейла корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, узнав о том, что перед совершением обряда никях имам должен иметь на руках справки об отсутствии заболевания и наркозависимости, она засомневалась, что дочь будет сдавать кровь на анализы. "Зная ее строптивый, непредсказуемый характер, я спросила ее мнение насчет справок. Она ответила, что нет проблем, Надо – значит сдадим, оба", - рассказала Лейла.

Политолог Анжела Матиева также считает, что требование таких справок при создании семьи важно и уже давно должно быть введено. "Среди тех, кто активно включился в обсуждение инициативы главы республики, есть и скептики. По их мнению, справки будут подделывать или же покупать со всеми необходимым печатями и подписями женихи и невесты, которые кровь на анализ сдавать не будут, наперед зная, что будет положительный результат. Такие заявления небезосновательны", - сказала Матиева корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по ее мнению, эту проблему можно решить, определив одну медицинскую структуру и поручив эту работу ответственным медработникам. "При выявлении липовой справки жестко наказывать, а за исполнением наказания в отношении недобросовестных медработников должна следить общественность. Можно создать в каждом населенном пункте такие группы общественников", - высказала мнение Анжела Матиева.

Имам мечети чеченского села Рагун-Кажа Гилани Хажиматов в ответ на вопрос корреспондента "Кавказского узла" затруднился вспомнить, когда в первый раз совершал обряд никях, имея на руках справки об отсутствии у жениха СПИДа. Ему подсказала Хадижа, которая делала уборку в мечети перед вечерней молитвой. "Это было в 2011 году, мой сын Хусейн был первый, кому пришлось сдавать кровь на анализ, в райбольницу для этого ездил", - напомнила женщина.

Гилани Хажиматов рассказал, что в их горном селе 20 дворов, и всех жителей он знает с рождения, а также знает, кто как живет и чем болеет. "За все время, когда нам приказали не совершать обряд никях без справок, у меня ни разу не было, чтобы эти поганые болезни находили у моих сельчан. Но все равно, зимой, осенью, в самую плохую непогоду приспичит им жениться, вот и отправляются в райцентр делать анализы. Приказано без этой справки не регистрировать, вот и ждем результаты анализов", - рассказал Хажиматов.

Те, кто собирается создать семью в Чеченской Республике, должны предоставить имаму три справки: справку на СПИД, справку из кожно-венерологического диспансера на отсутствие заболеваний, полученных половым путем, и справку на гепатит С и В, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник муфтията Чечни. Что касается наркозависимых людей, то этим, по его словам, занимаются врачи из наркологического диспансера.

В Ингушетии окончательное требование к молодоженам пока не сформировано, но фиксируются все замечания, высказанные на сходах, и они будут учитываться при окочательной редакции требований, сказал Иса Мальсагов. "В начальном варианте справка была на предмет потребления наркотиков, на СПИД и на заболевания, полученные половым путем", - отметил он.

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