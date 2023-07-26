Власти Ингушетии инициировали запрет жениться без справок о здоровье

26 июля 2023, 20:55

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В Ингушетии будет введен запрет на заключение религиозного брака без предъявления женихом справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости, сообщил сегодня глава республики. Новшества будут введены после того, как инициативу одобрит духовенство и жители республики, пообещал глава Миннаца.

"Кавказский узел" писал, что по данным фонда "Нужна помощь", в 2019 году Ингушетия входила в число наиболее благополучных по ситуации с ВИч регионов россии. В Ингушетии на 2019 год с диагнозом ВИЧ жили 855 человек (169 зараженных на каждые 100 тысяч). На диспансерном учете состояли 649, получали лечение 497.

Необходимо применять "новые механизмы" борьбы с распространением наркотиков и ВИЧ, заявил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. Нельзя допустить распада молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. Другая проблема – это распространение ВИЧ-инфекции и последствия этого. <...> Думаю, что введение запрета на заключение религиозного брака (никях) без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет нам пользу в этом вопросе. В борьбе с этим злом все средства хороши", - написал он в своем Telegram-канале, призвав жителей и духовенство поддержать эту инициативу.

Предложение главы Ингушетии обсудили сегодня в Малгобекском районе, отчиталась пресс-служба главы и правительства Ингушетии. Глава Миннаца Ингушетии Ваха Беков обратился к местным властям и духовенству с предложением о введении обязательных медицинских справок для молодых людей, намеревающихся жениться. Он отметил,что подлинность медицинских справок власти будут тщательно проверять. Справки для женихов будут введены к сентябрю текущего года, после того как предложение одобрят духовенство и жители республики, заявил Беков.

Имам Малгобека Ибрагим Батыров поддержал предложение. "Нельзя допускать выдачи фиктивных справок о том, что человек здоров, молодым людям из обеспеченных семей. Только так мы сможем предотвратить распространение наркотиков среди молодежи, а в последующем и разводов", - заявил Батыров.

Участники встречи поддержали предложение требовать у женихов справки о здоровье и предложили ввести штрафы за развод из-за наркозависимости. "Штрафовать будут родителей, обманом заключивших брак, скрыв от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других тяжелых заболеваниях", - говорится в сообщении на сайте главы Ингушетии.

В Чечне подобные справки были введены в 2011 году. Тогда муфтият Чечни обязал молодоженов предъявлять имамам сел и районов справку об отсутствии ВИЧ-инфекции. Если у жениха и невесты нет заверенных сертификатов об отсутствии ВИЧ, они не могут рассчитывать на бракосочетание по мусульманским обычаям, без этих документов брак отказываются регистрировать и в ЗАГСах. С 1 ноября 2018 года в Чечне введен сертификат нового образца: вступающие в брак должны сдавать анализы не только на ВИЧ/СПИД, но также проходить проверку на отсутствие заболеваний, передающихся половым путем, а также гепатита В и С.

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