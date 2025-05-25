Движение на проспекте Руставели в Тбилиси перекрыто на 179-й день протестов

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Активисты под флагами Грузии и ЕС заблокировали движение у парламента Грузии. Они требуют провести новые парламентские выборы и освободить участников протестных акций.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая участники протестов не смогли провести акцию у парламента в связи с подготовкой площади у здания ко дню независимости, они перекрыли движение в 500 метрах от парламента, у театра оперы и балета, также расположенного на проспекте Руставели.

Участники протестов в Грузии требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных, акции в Тбилиси и других городах Грузии начались после заявления премьер-министра о приостановке вступления в Евросоюз. В первые месяцы протестов силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяли слезоточивый газ и водометы, задерживали активистов. Административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека.

На 179 -й день протеста проспект Руставели в Тбилиси был снова перекрыт. Активисты принесли к законодательному органу баннеры, а также флагами Грузии и ЕС. Требования протестующих неизменны - назначить новые парламентские выборы и прекратить задержан во время митингов. Полиция мобилизована на месте, сообщила Publika.

Массовые акции намечены на 26 мая, день независимости Грузии. Ожидается, что перед протестующими выступит патый президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщило "Интерпрессньюс".

Участники протестов ежедневно с 28 ноября 2024 года перекрывают движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. В этот день Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день, проспект Руставели с этого дня также ежедневно перекрывался протестующими.

Обвинение в блокировке дороги служит основанием для назначения крупных штрафов как протестующим, так и журналистам, которые освещают акции протеста. Многие получали штрафы неоднократно.

Так, к 11 мая суды оштрафовали грузинского активиста Николоза Нарсию на общую сумму более 105 тысяч лари (около 38850 долларов США), он заявил, что не собирается выплачивать штрафы.

Административные наказания для протестующих правящая партия "Грузинская мечта" ужесточила уже после начала массовых протестов, в конце декабря 2024 года. Размеры штрафов значительны для протестующих и могут заметно снизить численность активных демонстрантов, указали ранее аналитики.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".