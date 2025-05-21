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16:42, 21 мая 2025

Следком рапортовал о деле против пособника участников атаки на силовиков в Махачкале

На месте перестрелки в Махачкале. 5 мая 2025 г. Скриншот видео Следком РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело против уроженца Дагестана, подозреваемого в причастности к нападению на сотрудников полиции в Махачкале 5 мая.

Как писал "Кавказский узел", силовики признали нападение на наряд ДПС в Махачкале 5 мая терактом и пришли к выводу, что участники атаки планировали ее около полугода. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и трое мирных жителей. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. 12 мая он был взят под арест по обвинениям в покушении на правоохранителей, хищении оружия и угоне машины. 

Нападение на полицейских в Махачкале, в отличие от теракта в июне 2024 года, не выглядит тщательно подготовленным, а полицейские на посту были выбраны для атаки как наиболее доступная цель, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.  По неофициальным данным, в нападении участвовали уроженцы Дагестана Ахмед Алимагомедов и Батал Магомедов, оба 2000 года рождения и оба ранее не попадали в поле зрения спецслужб

На месте нападения на полицейского в Махачкале. 5 мая 2025 г. Скриншот видео Следком РФ
00:48 16.05.2025
Журналисты сочли достоверной версию о теракте в Махачкале
Действия участников нападения на полицейских в Махачкале 5 мая свидетельствуют о преступном умысле и довольно характерны для боевиков, а дозированную выдачу информации о них в СМИ можно объяснить интересами следствия.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан в ходе расследования уголовного дела <...> установлен 41-летний уроженец республики, причастный к вовлечению указанных лиц к совершению преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении телеграм-канале СКР по региону.

По версии следствия, он завербовал участников нападения, подтолкнув их к созданию террористической ячейки и непосредственно к совершению атаки. Подозреваемый занимался вербовкой террористов с января 2025 года. Он переписывался со злоумышленниками в мессенджере, пока сам находился на территории иностранного государства.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Его соединили в одно производство с ранее возбужденными делами.

Нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. С мая 2022 года в республике произошло семь аналогичных инцидентов: два зафиксировано в 2024 году, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

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