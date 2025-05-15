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14:20, 15 мая 2025

Власти отчитались об очистке спецтехникой более 4,5 км побережья Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Системная механизированная очистка пляжей Анапы при помощи специально изготовленной для этого техники охватила более 4,5 километров.

Как писал "Кавказский узел", новые "мелкие выбросы" мазута 14 мая были найдены во время утреннего осмотра на одном участке берега в Анапе.

Спецтехника начала работать на пляжах Анапы с 16 апреля. "Процесс разделен на несколько этапов. На первом техника просеивает верхние слои песка. После грунт с глубины до 70 см переворачивают, чтобы очистить его и просеять. На заключительном этапе перевернутый песок выравнивают, просушивают и очищают", - сообщил 14 мая Оперативный штаб Краснодарского края.

По данным Оперштаба, в общей сложности к 14 мая при помощи спецтехники очистили более 4,5 км побережья Анапы. "По мере завершения работ на отдельных участках данные передают в Роспотребнадзор для проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

"В работе используются различные виды машин, - приводит Оперштаб в своем телеграм-канале сегодня слова директора ООО "Курорты Анапы" Николая Заливина. -  Есть пляжеуборочная машина ПУМА-2200, которая углубляется до 20 см и оснащена двумя видами сеток - от 0,8 мм до 0,5 мм, также  ПУМА-1600, на которой стоят сетки от 1,5 мм до 3 мм. Все эти машины выполняют разные функции. Первыми после работы плугов вступают в бой большие пляжеуборочные машины с мелкой сеткой, а за ними проходят маленькие с более мелкой сеткой. Плуги опускаются на глубину от 20 до 70 см в зависимости от зоны поражения".

При этом специалисты МЧС России продолжают мониторинг акватории и береговой линии Анапы с воздуха при помощи беспилотного летательного аппарата. 14 мая они осмотрели два километра береговой линии и акватории в районе реки Анапка, не обнаружив при этом подозрительных фрагментов, которые могут быть осевшим на дно мазутом.

Ранее власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал тогда эколог Евгений Витишко.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха.

Напомним, владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 11 мая стало известно, что туристы отменили 60% бронирований в крупном анапском отеле. Представители другого отеля подтвердили, что объемы бронирования упали в разы после разлива мазута.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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