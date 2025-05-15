Пять жителей Ингушетии отправлены под суд за недоносительство

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Передано в суд дело пятерых жителей Ингушетии, которые не сообщили силовикам о знакомых, присягнувших террористической организации.

"Кавказский узел" писал, что в марте Следком Ингушетии сообщил о двух уголовных делах против жителей республики, заподозренных в недоносительстве. По информации ведомства, в августе 2024 года 20-летний житель республики узнал об активном участии своего знакомого в деятельности боевиков. Еще четверо жителей республики, двое из которых несовершеннолетние, тогда же узнали о присяге двоих своих знакомых террористической организации.

Следователи в Ингушетии передали в суд дело против пятерых жителей республики, обвиненных в несообщении о преступлении.

Основанием для преследования молодых людей, двое которых на момент предполагаемого преступления были несовершеннолетними, стали материалы республиканского ФСБ. Согласно версии обвинения, в августе 2024 года все пятеро лично встретились с двумя своими знакомыми, также жителями Ингушетии.

Обвиняемые “получили достоверную информацию” о том, что двое их знакомых “дали присягу верности” лидеру международной организации, которую Верховный суд России признал террористической, однако в правоохранительные органы об этом не сообщили, говорится в публикации на сайте республиканского управления СКР от 14 мая.

О какой именно организации идет речь, в релизе не уточняется. Также в ведомстве не пояснили, на каких основаниях два дела против пятерых обвиняемых были объединены в одно.

Статья о недоносительстве (205.6 УК России) предусматривает до года лишения свободы . Комментариями обвиняемых или их представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

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