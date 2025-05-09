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11:54, 9 мая 2025

Власти рапортовали об отсутствии новых выбросов мазута на пляже Анапы

Пляж в Анапе. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13455

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около Центрального пляжа Анапы специалисты МЧС не нашли новых выбросов мазута.

Как писал "Кавказский узел", окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

18 апреля власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района непригодны для купания. 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега.

Специалисты МЧС продолжают мониторинг акватории и прибрежной полосы Анапы с помощью дрона, 8 мая было обследовано три километра берега около Центрального пляжа, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Следов нефтепродуктов не зафиксировали

"Воздушный мониторинг позволяет оперативно выявлять потенциальные загрязнения нефтепродуктами на дне неподалеку от берега. При обнаружении подозрительных участков организуется дополнительная проверка с привлечением водолазов и специального подводного оборудования. По данным облета 8 мая следов нефтепродуктов не зафиксировали", - говорится в публикации.

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Курортный сезон в Анапе оказался под угрозой
Ситуация к началу курортного сезона в Анапе проблематична, многие отдыхающие предпочтут отправиться на другие курорты, из-за чего пострадает в первую очередь малый бизнес.

Напомним, заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал тогда эколог Евгений Витишко.

Туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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