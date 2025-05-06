Курортный сезон в Анапе оказался под угрозой срыва

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Ситуация к началу курортного сезона в Анапе проблематична, многие отдыхающие предпочтут отдых на других курортах, из-за чего пострадает в первую очередь малый бизнес.

Как писал "Кавказский узел", владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко. В конце апреля власти отчитались об открытии 1,6 тысячи отелей, на этом фоне уровень бронирования упал на 40%.

Ситуация накануне старта курортного сезона в Анапе проблематична, заявил 5 мая корреспонденту "Кавказского узла" председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС (Ассоциация малых отелей и средств размещения) Дмитрий Богданов.

«Большую роль играет поток негативной информации, связанной с мазутом в море. В то же время хочется отметить, что есть много других видов туризма, которые напрямую не связаны с морем, и на которые есть свои туристы и спрос. На самом деле очень много людей, кто вообще никогда не купается в море, а любят бассейны. К примеру, есть курорты в Анапе, где есть свои 25 бассейнов при сети отелей. Если говорить о санаториях, то они точно будут востребованы. Проведение деловых мероприятий, тоже будут востребованы… Вот мы, к примеру, планируем по линии ассоциации отельеров провести в Анапе в начале июня мероприятия. К сожалению, отели Анапы позже, чем следовало, начали снижать цены после разлива мазута. Только с апреля. Хотя их следовало начать снижать уже с февраля, чтобы не потерять туристов. Если бы они так поступили, то на самом деле там большого провала бы не случилось. Да, потеряли бы какую-то часть гостей, потеряли бы немножко в цене реализации, но, тем не менее, сезон прошёл бы нормально. Но я и сейчас оптимистично верю, что сезон в Анапе всё-таки будет, хотя, конечно, сильно слабее, чем бы это ожидалось без мазута. Индустрия туризма из-за мазута в Анапе, как я сказал, не вырастет и будет ниже обычного. А где вырастет? Туристы поедут в Сочи. Вырастет туризм в Крыму примерно на 10–15%. Точно можно ожидать и уже понятно, что выросло посещение туристами Абхазии тоже на 10–15%. И еще мы наблюдаем, что заметно, до 20–25% выросло число бронирований по Ейску и Азовскому побережью. Мы делаем такие выводы и прогнозы о приростах туристов в Сочи, Крыму, Абхазии, в Азове и Ейске по сравнению с падением туристических потоков в Анапу, потому что там, где есть обращения и бронирования, то там точно будет прирост туристов. Очень много заявок приходит уже на конец мая-начало июня в названные выше курорты. Но в местах, куда поступает много запросов на отдых в этом году, которые я перечислил, есть проблемы. Во многих этих местах не хватает современных гостиниц. Туда нужны серьёзные инвестиции и не только на новые объекты размещения, но, конечно, на инфраструктуру. Это и энергетика, и водоснабжение, канализация, очистные сооружения… То есть без чего сфера туризма, как индустрия, развиваться не может», - заключил Богданов.

Представители крупных анапских гостиниц на правах анонимности подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" оценку ситуации, данной Дмитрием Богдановым. По их словам, тревожным сигналом стало получение от министерства курортов и туризма уведомлений с предложением о возможной отсрочке по налоговым платежам и страховым взносам. Эти извещения, копии которых находятся в распоряжении "Кавказского узла", были направлены более чем 500 анапским гостиницам различного формата - от небольших гостевых домов до сетевых отелей с фондом от 20 до 2 000 номеров. суммарно - около 30 000 номеров.

Как рассказала предпринимательница Ольга, владеющая гостевым домом на первой береговой линии, содержание извещений напомнило ей рассылку в период пандемии COVID-19 в 2019 году. По её мнению, это может свидетельствовать о том, что «турбизнес в Анапе на спаде». «В первую очередь от этого пострадают такие мелкие предприниматели, как я», - добавила она.

Пресс-секретарь Экспертного Совета Ассоциации отельеров АМОС Ольга Емельянова подчеркнула, что организация активно работает над поддержкой малых форм гостиничного бизнеса, особенно в условиях кризиса.

«Наша ассоциация отельеров - это профессиональное объединение, которое представляет интересы малых гостиниц, мини-отелей, гостевых домов и других небольших средств размещения. Ассоциация занимается поддержкой и развитием малого гостиничного бизнеса, взаимодействием с органами власти и продвижением стандартов качества. Председателем Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС является Дмитрий Богданов. Он также занимает должность вице-президента Общенационального Союза индустрии гостеприимства.

"Ассоциация Отельеров АМОС активно работает над развитием гостиничной и курортной отрасли, особенно в макрорегионе юг России. Она реализует стратегические проекты, такие как программа «РЕНОВАЦИЯ» до 2030 года, направленные на модернизацию и повышение конкурентоспособности малых отелей и средств размещения. Ассоциация оказывает экспертную и правовую поддержку, способствует внедрению современных технологий и обучению персонала", -рассказала Ольга Емельянова.

Туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий. Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram

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