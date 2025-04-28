Власти насчитали более 22 тысяч отказов от отдыха детей в Анапе

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Зарегистрировано более 22 тысяч отказов от поездок в детские лагеря Анапы, оказавшиеся в зоне разлива мазута.

Как писал "Кавказский узел", заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха.

Окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания.

Зафиксировано более 22 тысяч отказов от поездок в детские лагеря Анапы, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации, сообщил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

Инфраструктура детских лагерей может быть использована для летнего отдыха, за исключением пляжей и купания в море, отметил чиновник.

Всё, кроме пляжа, в этих лагерях может работать

"Всё, кроме пляжа, в этих лагерях может работать и функционировать. Инфраструктура, за исключением пляжей и, естественно, купания в море, которые запрещены по понятным причинам, может быть использована. Более того, мы вместе с коллегами из Минэка провели работу по отсрочке уплаты страховых взносов для этих организаций с точки зрения их поддержки", - привело 27 апреля его слова ТАСС.

Напомним, массовые отказы от детских путевок на летний отдых в Анапе вызвали финансовые трудности у лагерей, санаториев и туроператоров. "Продажи очень сильно упали, и коллеги столкнулись с дефицитом оборотных средств. Из крупных организаций отдыха и оздоровления детей видим 12 таких организаций, коллеги вернули больше 500 миллионов рублей заказчикам", - заявил 9 апреля замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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