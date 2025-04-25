Власти Кубани похвалились очисткой берега около пляжа в Анапе

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Очистка 200-метрового участка каменистого берега около Центрального пляжа в Анапе проведена за месяц, отчитался оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. Курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение пляжей, заявили 23 апреля власти Кубани.

18 апреля власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района непригодны для купания. 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега.

Завершены работы на участке каменистого берега в районе Центрального пляжа и морпорта Анапы, начатые 26 марта, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Специалисты МЧС, Кубань-СПАС и Морспасслужбы сначала очищали камни от основных загрязнений вручную, а после — при помощи пескоструйного аппарата и специальных моек, которые подавали горячую воду под высоким давлением. Вокруг участка в воде были заранее установлены боновые заграждения, чтобы смытый с камней мазут не распространялся в акватории", - говорится в публикации.

Также специалисты применяли биосорбент, чтобы собрать мазут из воды. "Работы на этом участке завершили. Специалисты очистили 200 м каменистого участка. Далее работы по очистке каменистого берега продолжатся на участке пляжа «Высокий берег»", - отмечается в сообщении.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 23 апреля новые выбросы мазута были найдены на берегу около детского лагеря и базы отдыха.

Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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