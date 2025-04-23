RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:59, 23 апреля 2025

Победа Ким в тяжбе о доле Wildberries очертила границы влияния Кадырова

Татьяна Ким. Фото: Tularegion.ru https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судебное решение в пользу Татьяны Ким, получившей долю бывшего мужа Владислава Бакальчука в ООО «Вайлдберриз», продемонстрировало ограниченность влияния Рамзана Кадырова за пределами Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Савеловский суд Москвы, рассмотрев дело о разделе имущества, обязал Владислава Бакальчука выплатить экс-супруге Татьяне Ким компенсацию. Несмотря на поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, Бакальчук получил лишь 1/7 доли от общего имущества, а его доля в ООО "Вайлдберриз" отошла Ким.

В июле 2024 года  Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить "рейдерский захват Wildberries". Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании. Кадыров в этом конфликте преследует собственные интересы, также он сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Значение победы Ким в бизнес-конфликте вокруг Wildberries, несмотря на протекцию Кадырова в отношении Бакальчука, прокомментировали «Кавказскому узлу» экономист Сергей Жаворонков, глава комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина* и политолог Руслан Кутаев.

Сергей Жаворонков отметил, что судебное решение продемонстрировало пределы влияния главы Чечни за пределами региона. «Это достаточно яркая история, показывающая, что Путин не считает, что полномочия Кадырова распространяются за пределами Чечни и чеченской диаспоры в России и за рубежом. Там он может делать всё, что ему угодно. Что касается крупных компаний на территории России, то здесь он должен согласовывать свои действия с российскими властями. Тем более, когда речь идёт о коммерческом конфликте, в котором задействованы другие, весьма влиятельные на федеральном уровне, люди», — подчеркнул Жаворонков.

Он добавил, что в данной истории совпали два важных фактора. «На стороне Татьяны Ким были и правда, и влиятельные покровители — за новыми акционерами компании стоит Сулейман Керимов. Попытки бывшего мужа, внезапно пожелавшего половину компании и попросившего Кадырова помочь её “отжать”, — это ни по-мужски, ни по-человечески», — резюмировал Жаворонков.

В октябре 2024 года Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть.

Светлана Ганнушкина* считает, что суду была предоставлена возможность объективно рассмотреть дело. «Правда была на стороне Татьяны Ким, и на её сторону встали администрация президента, влиятельные бизнесмены. С их помощью она добилась такого решения суда. По моим ощущениям, суду дали свободу, а Кадырову — не дали вмешаться», — отметила она.

По мнению правозащитницы, теперь бизнесмены, рассчитывающие на поддержку Кадырова, задумаются. «Этот конфликт оказался Кадырову не по силам, и он проиграл. Теперь предприниматели будут сомневаться в целесообразности обращения к нему, если вопрос выходит за рамки его региона и сферы влияния», — добавила Ганнушкина*.

Она также подчеркнула, что Кремль дал понять Кадырову: Москва — это не Чечня. «Федеральному центру было важно продемонстрировать это публично. Я надеюсь, что Кадыров сделает из этой истории выводы, ведь, по моему мнению, никогда не поздно изменить свои взгляды и поведение в лучшую сторону», — заключила она.

Кадыров не проиграл в битве за Wildberries, уверен Руслан Кутаев. По его информации, Татьяна Ким урегулировала спор с бывшем мужем еще до суда. «После этого Кадыров уже не вступал в дело и не пытался вмешиваться в судебный процесс. Было понимание, что суд примет решение в пользу Ким и таким образом конфликт посчитают решенным, все вопросы закрытыми», - сказал он 

Ранее сам Бакальчук рассказал, что представители главы Чечни помогали ему разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Напомним, что 18 сентября 2024 года в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мусульмане у мечети в Ростове-на-Дону. Фото из Telegram-канала DonDay https://t.me/DonDay/5127
02:15, 19 апреля 2025
Информация о запрете намазов в одном из округов Ставрополья вызвала полемику среди мусульман
Седа Сулейманова. Скриншот фото из Telegram-канала "Где Седа?", который ведет Лена Патяева, от 23.08.24, https://t.me/helpseda/204
01:52, 19 апреля 2025
Группа СК SOS* озвучила мотивы кампании подачи обращений по делу Сулеймановой
Полицейский задерживает девушку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:49, 3 апреля 2025
Сумма компенсаций по делу о нападении на шелтер в Дагестане оспорена в кассации
Видеообращение уроженца Дагестана. 20 марта 2025 года. Скриншот видео Telegram-канал "ЧП Чечня". https://t.me/chp_checchnya
13:26, 20 марта 2025
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на "Русскую общину"
Бувайсар Сайтиев, сто-кадр видео Матч.тв
00:12, 3 марта 2025
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана умер в Москве
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Фото
14:33, 5 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Блогеры
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
21
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Уборка пляжей Анапы от мазута. Фото t.me/opershtab23
23 апреля 2025, 12:58
Новые выбросы мазута найдены на трех пляжах в Анапе

Устранение аварии. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
23 апреля 2025, 10:02
Авария на водопроводе парализовала работу школ и детсадов в Таганроге

Линия электропередачи. Фото: https://www.riadagestan.ru/upload/iblock/bde/yr0u2i3tc9xqrdu3kyw81ye08palvfxq.jpg
23 апреля 2025, 08:59
24 населенных пункта в Дагестане остаются без электричества

Девушка плачет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
22 апреля 2025, 12:04
Правозащитники столкнулись с угрозами после публикации об избиении девочки в Хасавюрте

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше