Победа Ким в тяжбе о доле Wildberries очертила границы влияния Кадырова

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Судебное решение в пользу Татьяны Ким, получившей долю бывшего мужа Владислава Бакальчука в ООО «Вайлдберриз», продемонстрировало ограниченность влияния Рамзана Кадырова за пределами Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Савеловский суд Москвы, рассмотрев дело о разделе имущества, обязал Владислава Бакальчука выплатить экс-супруге Татьяне Ким компенсацию. Несмотря на поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, Бакальчук получил лишь 1/7 доли от общего имущества, а его доля в ООО "Вайлдберриз" отошла Ким.

В июле 2024 года Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить "рейдерский захват Wildberries". Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании. Кадыров в этом конфликте преследует собственные интересы, также он сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Значение победы Ким в бизнес-конфликте вокруг Wildberries, несмотря на протекцию Кадырова в отношении Бакальчука, прокомментировали «Кавказскому узлу» экономист Сергей Жаворонков, глава комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина* и политолог Руслан Кутаев.

Сергей Жаворонков отметил, что судебное решение продемонстрировало пределы влияния главы Чечни за пределами региона. «Это достаточно яркая история, показывающая, что Путин не считает, что полномочия Кадырова распространяются за пределами Чечни и чеченской диаспоры в России и за рубежом. Там он может делать всё, что ему угодно. Что касается крупных компаний на территории России, то здесь он должен согласовывать свои действия с российскими властями. Тем более, когда речь идёт о коммерческом конфликте, в котором задействованы другие, весьма влиятельные на федеральном уровне, люди», — подчеркнул Жаворонков.

Он добавил, что в данной истории совпали два важных фактора. «На стороне Татьяны Ким были и правда, и влиятельные покровители — за новыми акционерами компании стоит Сулейман Керимов. Попытки бывшего мужа, внезапно пожелавшего половину компании и попросившего Кадырова помочь её “отжать”, — это ни по-мужски, ни по-человечески», — резюмировал Жаворонков.

В октябре 2024 года Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть.

Светлана Ганнушкина* считает, что суду была предоставлена возможность объективно рассмотреть дело. «Правда была на стороне Татьяны Ким, и на её сторону встали администрация президента, влиятельные бизнесмены. С их помощью она добилась такого решения суда. По моим ощущениям, суду дали свободу, а Кадырову — не дали вмешаться», — отметила она.

По мнению правозащитницы, теперь бизнесмены, рассчитывающие на поддержку Кадырова, задумаются. «Этот конфликт оказался Кадырову не по силам, и он проиграл. Теперь предприниматели будут сомневаться в целесообразности обращения к нему, если вопрос выходит за рамки его региона и сферы влияния», — добавила Ганнушкина*.

Она также подчеркнула, что Кремль дал понять Кадырову: Москва — это не Чечня. «Федеральному центру было важно продемонстрировать это публично. Я надеюсь, что Кадыров сделает из этой истории выводы, ведь, по моему мнению, никогда не поздно изменить свои взгляды и поведение в лучшую сторону», — заключила она.

Кадыров не проиграл в битве за Wildberries, уверен Руслан Кутаев. По его информации, Татьяна Ким урегулировала спор с бывшем мужем еще до суда. «После этого Кадыров уже не вступал в дело и не пытался вмешиваться в судебный процесс. Было понимание, что суд примет решение в пользу Ким и таким образом конфликт посчитают решенным, все вопросы закрытыми», - сказал он

Ранее сам Бакальчук рассказал, что представители главы Чечни помогали ему разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Напомним, что 18 сентября 2024 года в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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