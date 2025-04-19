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02:15, 19 апреля 2025

Информация о запрете намазов в одном из округов Ставрополья вызвала полемику среди мусульман

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инициатива властей Андроповского округа Ставрополья о недопустимости публичных намазов вызвала возмущение в Чечне, Миннац Дагестана призвало не поддаваться на провокации, а муфтий Ставропольского края отметил, что местные мусульмане не чувствуют притеснений.

Как писал "Кавказский узел", письмо о недопустимости публичных намазов как несогласованных массовых мероприятий было ошибочным, заявили власти Андроповского округа. Ограничений на религиозные обряды в регионе нет, заверил представитель властей Ставрополья. При этом информацию о запрете прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который назвал его "открытой дискриминацией и правовым беспределом".

Информацию о запрете публичных намазов в Ставропольском крае прокомментировал 18 апреля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. В своем телеграм-канале он написал, что "действия властей Ставропольского края относительно ситуации с попыткой запретить публичное совершение намазов и угрозами применения штрафов" вызвали "полное недоумение и негодование".

Делимханов считает, что эта инициатива является "опасной для межнационального и межрелигиозного мира в стране" и противоречит Конституции. Сослался он и на то, что "многочисленные бойцы из Чеченской Республики и других традиционно мусульманских регионов России героически сражаются сегодня на передовой, защищая религиозные, семейные, традиционные ценности нашего Отечества".

Он пообещал - от своего имени, от имени депутатов Госдумы России и сенаторов России по Чеченской Республике принять все меры, чтобы защитить права мусульман и добиться справедливости. "Мы никому не позволим подрывать стабильность нашего государства, зарабатывая себе политические очки путем спекуляции на религиозных чувствах верующих".

Возмущение в связи с инициативой властей Андроповского муниципального округа Ставрополья выразило и Духовное управление мусульман Чечни. "Подобные заявления не только противоречат Конституции России, гарантирующей свободу вероисповедания, но и грубо нарушают принципы межконфессионального мира, за которые наша страна всегда боролась", - говорится в сообщении, опубликованном 18 апреля в телеграм-канале управления.

Отмечая то, что мусульмане Чечни участвуют в СВО, авторы сообщения вопрошают, как "в таких условиях чиновники позволяют себе дискриминационные меры против мусульман". По их мнению, это является ударом по основам российской государственности.

Отмечая, что президент России Владимир Путин совершать визиты в мечети и говорил о важности межрелигиозного согласия в стране, представители ДУМ ЧР выражают "категорический протест против подобной дискриминационной политики".

Прокомментировало инициативу и министерство по национальной политике и делам религий республики Дагестан. В телеграм-канале ведомства отмечается, что его представители связались "незамедлительно" с коллегами из министерства по национальной политике и делам казачества Ставропольского края, где пояснили, что "письмо признано некорректным и уже отозвано".

Ведомство отмечает, что "единичные случаи, вызванные недопониманием или ошибкой, не должны становиться причиной напряженности между народами". Оно призвало сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проверять информацию через официальные источники.

В свою очередь муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов отметил, что практически все мероприятия, которые проводятся в крае, проходят в помещениях, для этого "религиозные группы или организации на месте подают заявление с просьбой о разрешении их проведения", пишет "Блокнот-Ставрополь".

Рахимов отметил, что власти отзываются на эти просьбы, поэтому нет необходимости проводить несанкционированные кампании. "И если они происходят без разрешения, естественно, это должно быть наказуемо", - добавил он.

Что касается самой инициативы, то, по словам муфтия, в ДУМ Ставропольского края намерены обратиться к властям Андроповского округа, чтобы разобраться в проблеме. Он также добавил, что в крае в 135 местах проводятся пятничные молитвы и мусульмане не чувствуют ограничений и притеснений в вероисповедании.

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Автор: "Кавказский узел"

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