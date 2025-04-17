Оперштаб рапортовал о незначительных выбросах мазута в Анапе

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Новые выбросы мазута обнаружены лишь в устье реки Можепсин, сообщил оперштаб Краснодарского края. Блогер Юрий Озаровский не информировал сегодня о новых выбросах на побережье Анапы.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля власти подтвердили, что выбросы мазута обнаружены по крайней мере на девяти участках берега в Анапе. Некоторые пользователи Telegram признались, что отказались от летнего отдыха на курорте. За день работы, 13 апреля, водолазы МЧС собрали 296 мешков мазута со дна моря в Витязево и близ пляжа "Джемете" в Анапе. 16 апреля мониторинговые группы выявили незначительные фракции мазута на пляже Анапы и в селе Витязево.

4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог.

На пляже в Анапе есть лишь незначительные выбросы мазута, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"17 апреля незначительные выбросы мазута нашли на одном участке побережья Анапы. Каждое утро команды городов и районов проводят обязательный мониторинг закрепленных за ними территорий. Представители Тимашевского района сообщили о небольших выбросах мелкой фракции нефтепродуктов. Команда муниципалитета работает на участке пляжа рядом с устьем реки Можепсин", - говорится в сообщении.

Блогер Юрий Озаровский сегодня в своем Telegram-канале также не сообщал о новых выбросах.

3 апреля, как и днем ранее, власти Кубани заявили, что на побережье в Анапе не найдено новых выбросов мазута. При этом краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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