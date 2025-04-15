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20:15, 15 апреля 2025

Выбросы мазута обнаружены на двух участках побережья в Анапе

Очистка от мазута побережья в Анапе. Фото: оперштаб Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мониторинговые группы сегодня  выявили незначительные фракции мазута на пляже Анапы и в селе Витязево.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля власти подтвердили, что выбросы мазута обнаружены по крайней мере на девяти участках берега в Анапе. Некоторые пользователи Telegram признались, что отказались от летнего отдыха на курорте. За день работы, 13 апреля, водолазы МЧС собрали 296 мешков мазута со дна моря в Витязево и близ пляжа "Джемете" в Анапе.

4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог.

"15 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках береговой линии Анапы", - говорится в сегодняшнем сообщении оперативного штаба Краснодарского края. Отмечается, что незначительные фракции мазута обнаружили на Центральном пляже Анапы и в районе базы отдыха "Одиссея" в селе Витязево.

Минтранс пообещал установить коффердамы на фрагменты танкеров

Откачка мазута из остающегося на дне Черного моря танкера "Волгонефть-212" и его последующая утилизация не должны создать новых сложностей, заявил президент России Владимир Путин 14 апреля на совещании с членами правительства.

"У нас один танкер демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне", - сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Виталию Савельеву, сообщает ТАСС.

Виталий Савельев сообщил, что работы по установке коффердамов на затонувшие фрагменты танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" планируется завершить до 30 октября. "Минтрансом организована подготовительная работа, правительством принято решение о выделении 1,092 млрд рублей на проведение работ по демонтажу надстроек судов, находящихся в подводном положении и разработку проектной документации по производству и установке коффердамов", - добавил он.

Фрагменты танкеров "Волгонефть 239"и "Волгонефть 212" будут удалены со дна Керченского пролива в 2026 году. Работы будут проходить в несколько этапов. В затонувших частях танкеров находится 3,9 тыс. тонн мазута, сообщал 21 марта детали плана ликвидации аварии «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

На первом этапе с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем специалисты приступят ко второму этапу - временной локализации фрагментов танкеров на дне Керченского пролива. Для этого их оградят защитными коффердамами на глубине до 20 метров. На третьем этапе специалисты проведут полную откачку мазута из фрагментов под куполами. После этого начнется четвертый этап - подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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