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23:06, 16 апреля 2025

Родители потребовали гарантий продолжения работы детсада в Михайловке

Детский сад "Ручеек" в Михайловке. Фото Таисии Забазновой, предоставлено "Кавказскому узлу" автором снимка.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родители в райцентре Михайловка в Волгоградской области, отстоявшие право своих детей на доступный детский сад, хотят от властей гарантий дальнейшей его работы. Юрист подтвердил законность требования родителей.

"Кавказский узел" писал, что чиновники Михайловки хотели закрыть детский сад "Ручеек", сначала они заявляли о нарушениях санитарных норм в детсаду, а затем - о недоборе детей. Но после обращения родителей в различные инстанции местные власти отказались от планов закрыть детсад.

Родители обосновали властям необходимость работы детсада

В райцентре Михайловка Волгоградской области зарегистрировано 18 детсадов. За несколько последних лет пять детсадов закрылись, а для некоторых оставшихся власти города планируют «оптимизацию», то есть их закрытие. Одним из таких оказался детсад «Лукоморье-Ручеек» (его называют и просто "Ручеек"), расположенный в микрорайоне «Первый участок». Родители возмутились планами мэрии и обратились в Следственный комитет России, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» одна из родительниц Таисия Забазнова.

Детский сад "Ручеек" в Михайловке. Фото Таисии Забазновой, предоставлено "Кавказскому узлу" автором снимка.Таисии Забазновой 37 лет. С мужем она воспитывает двоих малолетних детей. Младший ребенок посещает детский сад «Лукоморье-Ручеек». Расходы семьи Забазновых на садик - от 2400 до 2800 рублей в месяц. Женщина проживает в микрорайоне "Первый участок" с детских лет. Она сама когда-то посещала этот детский сад. Забазнова рассказала, что в их микрорайоне есть только один детсад и школа. От центра города их отделяет железнодорожное полотно. Поэтому в случае закрытия детсада некоторым родителям придется водить детей через железную дорогу.

«Ходят все через пути, так как железнодорожный мост не приспособлен для перехода малоподвижных граждан и инвалидов. В соседние микрорайоны попасть также сложно родителям с детьми, так как нет совсем тротуаров. В зимнее время улицы не чистятся от снега. Поэтому люди ходят просто по проезжей части дорог. То есть, жители "Первого участка", по сути, отрезаны от центра и всей инфраструктуры города», - сказала Таисия Забазнова.

В мэрии нам ответили на жалобы, что это наши проблемы

По словам женщины, два детсада, расположенные в соседних микрорайонах, находятся далеко от ее дома - от 2,5 до 3 км. При этом активистка сослалась на СанПиН, согласно которому расстояние до детсадов не должно превышать 500 метров от места жительства, то есть не более 15 минут ходьбы в зимнее время.

«До детсада, куда хотели нас перевести из «Ручейка», зимой час ходьбы. Это для всех родителей неприемлемо. Многие не имеют автомобилей и не могут позволить себе такси. В мэрии же нам ответили на наши жалобы, что это наши проблемы», - возмутилась женщина.

По поводу состояния дорог зимой, которые иногда «не чистят вообще», Таисия Забазнова, с ее слов, жаловалась в прокуратуру — «от районной и до генеральной». Оттуда она получала отписки о том, что у мэрии нет денег на уборку снега. Таисия отметила также, что некоторых детей из «оптимизируемых» детских садов власти города планируют перевести в новый садик, но "крыша в новом детском учреждении начала протекать, и добираться до него очень далеко". Задолженность детсада «Лукоморье-Ручеек» на январь составляла 28 млн 530 тыс. рублей. Сейчас, по данным Таисии, сумма уменьшилась, но все же она еще высока. Женщина задается вопросом: «Как можно было допустить образование подобного долга?».

 Нам категорически не хочется покидать этот детсад

В семье Копыловых две дочери. Младшая посещает группу в детском саду «Лукоморье-Ручеек». Семья проживает в частном секторе на переулке Пролетарском - «в шаговой доступности» от детского сада «Лукоморье-Ручеек».

«Нам даже дорогу не надо пересекать — садик совсем рядом. Нам категорически не хочется покидать этот детсад. Тем более, что моя дочь адаптировалась и к воспитателям, и к деткам. Новый коллектив в другом садике — для нее будет шоком. До ближайшего детсада, куда нас хотели перевести, полчаса ходьбы в зимнее время — часто по нечищеной (от снега и гололеда) проезжей части. Это неприемлемо», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Копылова.

Женщина отметила, что представители властей объясняли свое желание закрыть их детсад тем, что его посещает мало детей. Но, по мнению родительницы, это не соответствует действительности, так как в их микрорайоне «много малолетних детей».

«Детей у нас много родилось. При этом много мам одиноких. Им сложно будет, если детей в другой садик переведут. Да и опасно у нас тут зимой по дорогам с детьми ходить», - призналась Валентина Копылова.

По дорогам зимой машины с трудом ездят, а нам как с сыном трехлетним добираться?

Женщина, проживающая на улице Шиферной, на правах анонимности также сказала журналисту, что водить ребенка в садик на Мельзаводе, куда их хотели определить после закрытия детсада «Лукоморье-Ручеек», ей «неудобно и опасно».

«В теплое, сухое время года еще куда ни шло. Но чуть грязь и слякоть. Чуть снега, морозы и гололед — все. Хоть дома сиди. По дорогам зимой машины-то с трудом ездят, а нам как с сыном трехлетним добираться? Нет, нам такой вариант совсем не нужен. Садик наш должен работать. Пусть там в своих кабинетах ничего не выдумывают», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» женщина, пожелавшая сохранить анонимность.

Чиновники заверили родителей, что детсад не будет закрыт

Таисия Забазнова входила в группу родителей, обратившихся в СКР по поводу планов властей закрыть садик. Она сообщила, что на второй день после публикации в СМИ их обращения с членами группы встретились директриса МБДОУ «Детский сад Лукоморье» Марина Кочегурина и начальник отдела образования и культуры городского округа города Михайловка Надежда Наумова. Чиновницы заверили активистов, что их детский сад не будет закрыт.

Победой мы это не считаем

«Победой мы это не считаем. Мы, как родители, смогли выиграть лишь краткий период времени существования нашего садика. Просто оттянули момент его закрытия. Если чиновники нашей мэрии решили его закрыть, они его закроют. Права наши родительские и наших детей мы до конца пока не отстояли. Всего лишь оттянули время закрытия детсада на месяц, два», - считает Забазнова.

Женщина отметила, что «конструктивного разговора» с чиновницами у родителей не получилось. В словах представителей власти, по мнению Забазновой, «слышалось некое лукавство» и «противоречия».

«Вы нас неправильно поняли, мы садик не закрываем, - говорили они нам. Я им говорю: «Почему приостановлен набор детей в младшую группу?». Они ответили — сделаем одну группу. Я им говорю: «Как ясельная группа будет находиться в одной группе с пятилетними детьми? Старшая группа выпускается, младшая группа не набралась. Получается, детки остаются разновозрастные, и вы нам скажете, что дети разновозрастные в одной группе существовать не могут и поэтому за отсутствием детей мы вас закрываем. Вы зачем нам врете?», - возмутилась Таисия Забазнова.

После выпуска 12 детей в детском саду «Лукоморье-Ручеек» останется 24 ребенка. Спустя два дня после встречи с чиновницами Таисии позвонила заведующая этого детсада Лариса Ткачева и сказала, что набор в младшую группу возобновлен, работа продолжится «в прежнем режиме». «Это произошло после нашего публичного обращения в следственный комитет», - отметила Забазнова.

Садик работает. Думаю, проблема решена

Один из чиновников администрации Михайловки, не пожелавший упоминания своего имени в публикации, заявил корреспонденту «Кавказского узла», что проблема с детским садом, расположенным в микрорайоне «Первая часть», решена.

«Детсад старый. Там, по-хорошему, нужно ремонт делать. Родителям это не нравится. И нам это по-человечески понятно. Но надо как-то выходить из положения. Есть другие детские сады рядом с их домами. Там места всем хватит. Но садик работает. Думаю, проблема решена», - заметил чиновник.

Юрист подтвердил соответствие требования родителей закону

Юрист Сергей Иващенко в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» указал, что в отношении детских садов в России действуют три СанПиНа и два Санитарных правила. Вопросы, относящиеся к конфликту родителей михайловского детсада «Лукоморье-Ручеек» с властями, по мнению юриста, относятся к двум нормативным актам. Так, в Приложении "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в пункте 2.1. указано, что «здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов». В СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пункте 2.1.2. указано, что расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного образования, до жилых зданий «должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских поселений - до 1 километра.

Действует норматив - 500 метров. Если детский сад будет дальше — это нарушение

«Таким образом, мы видим, что в условиях микрорайона «Первая часть» в Михайловке действует норматив - 500 метров. Если детский сад будет располагаться дальше — это явное нарушение санитарных требований, а значит повод для написания жалоб в надзорные органы — в прокуратуру и Роспотребнадзор. Также надзорные органы должны отреагировать на жалобы граждан о непроходимости дорог в зимнее время и на отсутствие тротуаров в микрорайоне. Это признаки опасности для детей и родителей», - пояснил Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" писал также, что в 2021 году жители Михайловки требовали сохранить местный онкодиспансер, так как из-за его закрытия тысячи жителей района лишатся доступной медицинской помощи.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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