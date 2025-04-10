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11:42, 10 апреля 2025

Шестимесячная девочка госпитализирована в Дагестане с побоями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать объяснила избиение девочки тем, что она плачем мешала ей спать, ребенок доставлен в больницу Кизлярского района. Избиениям подвергался и старший сын. Семьей займутся органы опеки, полиция проводит проверку.

Полицейские Кизлярского района проводят проверку по факту причинения телесных повреждений полугодовалой девочке после того как из больницы им сообщили о госпитализации ребенка с ссадинами и признаками побоев.

Полицейские выяснили, что 31-летняя местная жительница, находясь у себя дома  несколько раз ударила свою дочь. После чего, ребенку стало плохо и малышку доставили в больницу, сообщила в своем Telegram-канале "Криминальная хроника" глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Полицейским женщина, доставленная в отдел, рассказала, что она "находилась в состоянии усталости и пыталась отдохнуть", а ребенок прервал плачем её сон. Также стало известно, что старшего мальчика не раз бил отец, как выяснилось позже, отец имеет психическое заболевание и состоит на учёте в психиатрическом диспансере."С семьей разбираются полицейские. Будут привлечены представители опеки и соцслужб", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что видео о том, что житель села Карланюрт Хасавюртовского района регулярно избивает жену и четверых детей, опубликовано в сети. Больше всего от побоев страдал 10-летний мальчик. Следствие сообщило о проверке. Закон слабо защищает женщин от домашнего насилия, реально помочь жертве и сохранить ее жизнь зачастую может лишь немедленный уход от агрессора, указали правозащитники, комментируя избиение женщины и четверых детей в Карланюрте. Полиция квалифицировала его действия как истязание. Сельчане не знали о происходящем в семье и требуют привлечь мужчину к ответственности.

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Автор: "Кавказский узел"

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