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14:52, 5 апреля 2025

Новый способ очистки камней от мазута опробован в Анапе

Очистка камней у морпорта в Анапе. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 05.04.25, https://t.me/opershtab23/13113.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пескоструйный аппарат показал свою эффективность в очистке камней, спасатели решили использовать его параллельно с обработкой загрязненных мазутом камней струями горячей воды.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта спасатели в Анапе приступили к очистке камней от мазута. Очистка камней проводится вручную в два этапа. Работы по очистке камней на анапском побережье проводятся полностью вручную и с помощью мойки высокого давления группой из 20 человек, но местные власти обещают добавить технику и задействовать еще людей.

Действия властей Краснодарского края по очистке пляжей от мазута недостаточны, каменные пляжи остаются загрязненными, есть проблемы и с вывозом мазута, указали пользователи Telegram. При этом Путин, говоря с губернатором Кубани о проблемах региона, избежал упоминания экокатастрофы в Черном море.

Специалисты МЧС России протестировали для отмывки камней от мазута в районе морского порта Анапы пескоструйный аппарат. В результате он показал эффективность в очистке. Оборудование будут использовать параллельно вместе с установками, которые подают горячую воду под высоким давлением. Работы по очистке камней вдоль береговой линии продолжают совместно со специалистами "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

На приложенном к публикации видео спасатели в защитных костюмах обрабатывают крупные загрязненные камни на побережье.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении бюджетников и казаков к уборке. 20 декабря Вениамин Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

24 декабря 2024 года глава СКР поручил возбудить уголовное дело по жалобам волонтеров на бездействие властей в связи с разливом мазута. На следующий день Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС, признав, что до этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за того что региональный режим ЧС был введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, оказались упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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