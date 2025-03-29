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11:02, 29 марта 2025

Три человека задержаны в Баку после попытки снести дом с жильцами

Водитель экскаватора разрушает фасад дома Элары Гаджиевой. Кадр видео, снятого очевидцами и опубликованного в телеграм-канале JAMnews https://t.me/jamnewsru/22978

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали руководителя и двух сотрудников компании-застройщика после попытки снести частный дом, в котором находились люди. Юрист указал на неправомерность сноса недвижимости вопреки воле собственников.

Стеклянный фасад частного трехэтажного дома в бакинском жилом массиве "Алатава-1" 27 марта был разрушен бульдозером, хотя внутри находились люди, сообщила корреспонденту "Кавказского узла"» владелица дома Элара Гаджиева.

По ее словам, работы там вели сотрудники компании Melissa Group, которая расширяет территорию возводимого ею жилого комплекса Melissa Park. Сумма компенсации, предложенной компанией, была ниже рыночной стоимости дома, заявила женщина.

Стала протестовать, а водитель поднял ковш над моей головой

"Нам угрожали, что, если мы не согласимся, то принудительно выселят нас. […] В прошлый раз они подогнали экскаватор, чтобы снести дом, я вышла и стала протестовать, а водитель поднял ковш над моей головой. […] А 27 марта они свои угрозы привели в действие", - рассказала женщина.

Сотрудник госкомитета по архитектуре и градостроительству сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "работы по сносу велись незаконно и соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы".

В свою очередь представитель МВД сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, задержаны руководитель группы компаний Melissa Group Галиб Мамедов, прораб, а также экскаваторщик.

Рабочие не знали, что там находятся люди

Представитель компании Melissa Group сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "дом был поврежден по ошибке", и "рабочие не знали, что там находятся люди". Он отметил, что компания имеет "разрешение на застройку территории", однако владельцы дома требуют сумму компенсации, во много раз превышающую рыночную стоимость недвижимости.

По Конституции и другим законам Азербайджана частная собственность неприкосновенна и не может быть отчуждена или снесена без вступившего в законную силу решения суда, указал эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

Если возникает спор, то стороны должны его решить в судебном порядке

По его словам, ни компании-застройщики, ни госорганы не могут выселить людей или снести их дома вопреки воле собственника и жильцов, если нет решения суда. "Если возникает спор, то стороны должны его решить в судебном порядке. Односторонние действия, тем более меры, угрожающие здоровью и безопасности граждан, недопустимы", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в январе ЕСПЧ обязал власти выплатить около 1,7 миллиона евро компенсации за нарушение прав собственности, в частности, за снос домов под строительство "Зимнего бульвара" в Баку.

В мае 2013 года правозащитная организация Human Rights Watch потребовала прекратить принудительное выселение жителей Баку и снос их жилья. Правозащитники также потребовали от властей предоставить выселенным людям справедливую компенсацию.

Ранее, в феврале 2012 года, Human Rights Watch представила доклад о массовом нарушении прав собственности жителей Баку. В докладе сообщалось о фактах принудительного отъема собственности граждан на четырех участках: за дворцом имени Гейдара Алиева, где строился "Зимний бульвар", на территории около площади Флага, где возводился концертный комплекс Crystal Hall, на проспекте Нефтяников и на проспекте Азадлыг, где строились многоэтажные здания.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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