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02:54, 15 января 2025

ЕСПЧ присудил рекордные компенсации за нарушение прав собственности в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека обязал власти выплатить заявителям около 1,7 миллиона евро компенсации за нарушение прав собственности, в частности, снос домов под строительство "Зимнего бульвара" в Баку. Это рекордная сумма для Азербайджана, назначенная одним решением Страсбургского суда.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека признавал нарушенными права бакинцев в ходе сноса домов под строительство "Зимнего бульвара". В частности, в 2015 году ЕСПЧ удовлетворил жалобу Нурии Халиковой, постановив выплатить ей в качестве компенсации за материальный ущерб 45 тысяч евро, за моральный – 10,5 тысячи евро и на судебные затраты – 2500 евро. В декабре 2016 года ЕСПЧ коммуницировал жалобы по 32 делам граждан, речь идет о сносе зданий и принудительном выкупе собственности в связи со строительством в центре Баку.

Массовый снос начался в 2011 году в соответствии с распоряжениями главы исполнительной власти Баку. Чиновники мэрии, сотрудники полиции, представители судебных органов оказывали давление на жильцов, принуждая их заключать договоры о продаже собственности из расчета 1500 манатов за квадратный метр (около 1850 долларов по курсу того времени). На месте снесенных в 2010-2011 годах улиц Физули, Шамси Бадалбейли и Мирзаги Алиева был построен парк длиной примерно в километр и шириной 100 метров, под которым располагается подземная стоянка на 5 тысяч автомобилей. Вдоль парка построены две широкие автомобильные дороги. Ранее сообщалось, что на месте снесенных домов будет создан "Зимний бульвар". Однако позже представителями властей эта информация была опровергнута.

ЕСПЧ 14 января объявил решение по делу "Багванов и другие против Азербайджана". В нем были объединены 14 дел, в которых заявители жаловались на нарушение прав собственности и права на справедливое судебное разбирательство, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Страсбургского суда.

Эти лица, в частности, указывали на незаконную экспроприацию их домов и принудительное переселение в соответствии с решением исполнительной власти Баку от 2008 года в целях строительства так называемого "Зимнего бульвара". Заявители не согласились с суммами компенсаций, предложенных им городскими властями, и обратились в суд. Не добившись удовлетворения своих жалоб в национальных судах, они обратились в ЕСПЧ, который усмотрел нарушение прав собственности заявителей, а в отношении четырех из них еще и нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

В 2022 году ЕСПЧ предложил заявителям и правительству согласовать суммы компенсаций. Поскольку стороны не смогли договориться, ЕСПЧ сам установил компенсации за нанесенный материальный, моральный ущерб и возмещение судебных расходов на общую сумму 1 млн 693 тысячи 892 евро (2 957 879 манатов). При этом размеры компенсаций за материальный ущерб колеблются от 12 тысяч евро (20,9 тысячи манатов) до 370 тысяч евро (646 тысяч манатов) в зависимости от размера и рыночной стоимости имущества. Четверо заявителей получат за моральный ущерб по 4700 евро (8,2 тысячи манатов), остальные 10 – по 3000 евро (5,2 тысячи манатов). Компенсация за почтовые и прочие судебные затраты была оценена на всех заявителей в сумму в 692 евро (1,2 тысячи манатов).

Азербайджанский юрист, проводящий мониторинг судебных решений по Азербайджану, Халид Агалиев отметил, что жалобы касались массового сноса домов в центре Баку в 2011 году  в целях благоустройства.

Заявители не согласились с выплатой им городскими властями компенсаций, как собственникам домов и квартир, исходя из 1500 манатов (около 1800 долларов по тогдашнему курсу) за 1 квадратный метр, поскольку рыночная стоимость домов значительно превышала эти суммы.

Местные суды не приняли во внимание доводов заявителей. В своих жалобах в ЕСПЧ они ставили вопрос о возмещении материального ущерба, включающего компенсацию за квартиры, утраченное или поврежденное другое имущество, земельные участки под жильем, упущенную выгоду, поскольку они могли сдавать свое жилье в аренду. Однако, по словам Агалиева, ЕСПЧ исходил при определении суммы возмещения ущерба из собственных расчетов и учел, что правительство при сносе домов частично выплатило заявителям компенсации. Кроме того, ЕСПЧ установил, что лишь в одном случае заявитель смог представить доказательства прав собственности за земельный участок под снесенным домом. При этом он особо подчеркнул, что нынешний размер компенсаций, установленных ЕСПЧ, является самым рекордным в решениях по Азербайджану за все время участия страны в Страсбургском суде с 2002 года.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев.

"Кавказский узел" также сообщал, что в мае 2013 года правозащитная организация Human Rights Watch потребовала немедленно прекратить кампанию по принудительному выселению жителей Баку и сносу их жилья. Правозащитники также потребовали от властей предоставить выселенным людям справедливую компенсацию.

В феврале 2012 года Human Rights Watch представила исследование о фактах массового нарушения прав собственности граждан в столице Азербайджана. Доклад "Все у меня отобрали: принудительные переселения в Баку, незаконные отчуждения и разрушения собственности" сообщал о фактах принудительного отъема собственности граждан на четырех участках в Баку: за дворцом имени Гейдара Алиева, где строится "Зимний бульвар", на территории, прилегающей к площади Флага, где возводился концертный комплекс Crystal Hall для проведения конкурса "Евровидение-2012", на проспекте Нефтяников (напротив Дворца спорта ручных игр) и на проспекте Азадлыг (рядом с бывшим памятником Карлу Марксу), где возводятся многоэтажные здания.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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