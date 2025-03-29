Майнинг-ферма найдена на территории бывшего консервного завода в Дагестане

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В селе Хаджалмахи Левашинского района в ходе рейда найдена майнинг-ферма на 89 аппаратов для добычи криптовалют, незаконно подключенная к электросетям.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта в Унцукульском районе Дагестана силовики обнаружили майнинг-ферму с 367 аппаратами для добычи криптовалют.

Власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

В Левашинском районе Дагестана в ходе рейда была выявлена майнинг-ферма на 89 аппаратов по добыче криптовалют, сообщил 28 марта исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" Арсен Гаджиев в своем телеграм-канале.

По его словам, ферма найдена в селе Хаджалмахи на территории бывшего консервного завода. Ее владелец незаконно подключился к участку линии фидера-2 подстанции "Ташкапур". Предварительный ущерб оценивается в несколько миллионов рублей, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

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