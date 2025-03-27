Бывший критик Кадырова отправился на военную операцию

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Блогер Сайд-Хусейн Магомадов, ранее критиковавший Кадырова, в камуфляжной форме появился в ролике чеченской телекомпании об отправке на военную операцию из Грозного, похвалив власти Чечни за работу по подготовке бойцов.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года живущий в Австрии блогер Сайд-Хусейн Магомадов, который был известен резкой критикой в адрес Рамзана Кадырова, стал одним из делегатов устроенного властями съезда чеченского народа, прошедшего в Грозном. В соцсетях Магомадов разместил совместные фотографии с чеченскими чиновниками, а также с бывшей соратницей Ахмада Закаева Рубати Мицаевой, ранее перешедшей на сторону Кадырова. Сам Магомадов также перенаправил свою критику с Рамзана Кадырова на Ахмеда Закаева. Переход блогера Сайд-Хусейна Магомадова из оппонентов властей Чечни в лагерь сторонников Кадырова не имеет значения для главы Чечни значения, поскольку авторитет блогера невелик, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В июне 2021 года Сайд-Хусейна Магомадова, по данным австрийской полиции, пытались взорвать в Брегенце. По делу о покушении задержаны два уроженца Чечни. Несостоявшееся покушение Магомадов назвал политическим заказом чеченских властей. Ранее блогер Магомадов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что толчком к ведению блога послужило убийство Мамихана (Анзора) Умарова. Уроженец Чечни Мамихан Умаров (Анзор из Вены) был застрелен в пригороде Вены 4 июля 2020 года. В своих видео блогер открыто критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. На "Кавказском узле" опубликована справка "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Видео с Сайд-Хусейном Магомадовым, который отправился в зону проведения военной операции на Украине, опубликовала 26 марта государственная чеченская телерадиокомпания "Вайнах". Видео, на котором Магомадов благодарит "руководство Чеченской республики за то внимание, которое они оказывают бойцам СВО" и добровольцам, которые приезжают для дальнейшей отправки на Украину, приложено к публикации, которая призывает записываться в добровольцы в Чечне. "Подготовку <в Российском университете спецназа> прошли на отлично. Мы довольны всем", - заявил Магомадов на записи.

В ролике приведены слова еще троих бойцов, однако их имена не названы. Двоих из них, лица которых на видеозаписи открыты, телекомпания представила зрителям по позывным - "Танк" и "Депутат", третий боец, лицо которого частично скрыто, никак не представлен на записи.

На видео с участием Магомадова обратил внимание и Тумсо Абдурахманов*. "Сайд-Хусейн Магомадов, известный своими провокационными видео, внезапно появился в сюжете ГТРК «Вайнах» в качестве военнослужащего РФ", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, Рубати Мицаева, выступавшая на стороне Ахмеда Закаева, жила в Германии, но в октябре 2021 года попросила Кадырова позволить ей вернуться на родину. Кадыров по видеосвязи заверил ее, что и Мицаева, и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время". Мицаева вернулась в Чечню 14 декабря 2021 года, в аэропорту Грозного ее встретили высокопоставленные представители властей, в том числе министр по нацполитике Ахмед Дудаев.

Политическое влияние Мицаевой невелико, но власти региона получили возможность представить ее возвращение в Чечню как свое достижение, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Подробности истории с возвращением Мицаевой собраны в справке "Кавказского узла" "Рубати Мицаева: "волчица Ичкерии**" пригодилась Кадырову".

14 мая 2023 года было опубликовано видеообращение критика Кадырова Хусейна Джамбетова, который заявил, что вернулся в Чечню, и озвучил угрозы в адрес тех, кто представляет ситуацию в республике не такой, как на самом деле. Хусейн Джамбетов вернулся в Чечню, осознав свои заблуждения, заявил Рамзан Кадыров после встречи с ним.

В октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании "Отдельного батальона особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия"**, который входит в состав иностранного легиона украинской армии. Переход Джамбетова на сторону Рамзана Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, заявили сторонники самопровозглашенной Ичкерии**.

Сайд-Хусейн Магомадов использовал возвращение Джамбетова, чтобы напомнить о себе - он пригрозил Джамбетову наказанием в случае, если Джамбетов приехал в Чечню, чтобы собирать информацию о Кадырове по заданию третьих лиц. Комментаторы в сети отреагировали на угрозы Магомадова иронией.

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