Бывший мэр Магаса освобожден из СИЗО

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Суд перевел под домашний арест бывшего мэра Магаса Усмана Аушева, который с сентября находился в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Магаса Усман Аушев в мае 2024 года был объявлен в федеральный розыск. В начале сентября его задержали в Грозном и арестовали по делу о превышении должностных полномочий. В декабре суд продлил срок его ареста.

Усман Аушев был назначен и.о. мэра Магаса в июне 2020 года, а 8 февраля 2021 года городской совет депутатов утвердил его в должности. В августе 2022 года в отношении администрации Магаса было возбуждено восемь административных дел о нарушениях закона о контрактной системе после тендеров на благоустройство города. Аушев был оштрафован. 4 февраля 2023 года Аушев подал в отставку с поста мэра.

Защита Усмана Аушева добилась смягчения ему меры пресечения после очередного продления ареста. Магасский районный суд ранее удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок содержания под стражей для бывшего мэра до 17 мая 2025 года, но адвокаты подали апелляцию на это решение. В результате Верховный суд Ингушетии согласился перевести его под домашний арест.

“Апелляционная инстанция избрала в отношении Аушева меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением определенных запретов. Аушев из-под стражи освобожден", - цитирует сообщение пресс-службы суда 20 марта ТАСС.

Под домашним арестом обвиняемый пробудет как минимум до 17 мая. Какие именно запреты установлены для Аушева, в публикации не уточняется.

Согласно версии следствия, в январе-феврале 2023 года, перед своей отставкой, чиновник заключил контракты на ремонт и замену наружных сетей электроснабжения в Магасе по завышенной стоимости, ущерб муниципальному бюджету составил 1,99 миллиона рублей.

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