Продлен срок ареста бывшему мэру Магаса Аушеву

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Верховный суд Ингушетии отклонил апелляционную жалобу на продление ареста бывшему мэру Магаса Усману Аушеву, он останется под стражей минимум до 17 февраля.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Магаса Усман Аушев в мае 2024 года был объявлен в федеральный розыск. В начале сентября его задержали в Грозном и арестовали по делу о превышении должностных полномочий.

Усман Аушев был назначен и.о. мэра Магаса в июне 2020 года, а 8 февраля 2021 года городской совет депутатов утвердил его в должности. В августе 2022 года в отношении администрации Магаса было возбуждено восемь административных дел о нарушениях закона о контрактной системе после тендеров на благоустройство города. Аушев был оштрафован. 4 февраля 2023 года Аушев подал в отставку с поста мэра.

Верховный суд Ингушетии утвердил решение о продлении срока ареста бывшему главе Магаса, обвиняемому в превышении полномочий.

38-летний Аушев пытался обжаловать постановление Магасского суда, но апелляционная инстанция оставила его в силе, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда 25 декабря “Интерфакс-Юг”.

Аушев, таким образом, останется под арестом как минимум до 17 февраля. Статья, которая ему вменяется (часть 3 статьи 286 УК России) предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, в январе-феврале 2023 года, перед своей отставкой, чиновник заключил контракты на ремонт и замену наружных сетей электроснабжения в Магасе по завышенной стоимости, ущерб муниципальному бюджету составил 1,99 миллиона рублей.

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