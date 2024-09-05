Усман Аушев арестован на два месяца

05 сентября 2024, 18:52

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Бывший мэр Магаса Усман Аушев, задержанный силовиками в Грозном, арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", Усман Аушев был назначен и.о. мэра Магаса в июне 2020 года, а 8 февраля 2021 года городской совет депутатов утвердил его в должности. В августе 2022 года в отношении администрации Магаса было возбуждено восемь административных дел о нарушениях закона о контрактной системе после тендеров на благоустройство города. Аушев был оштрафован. 4 февраля 2023 года Аушев подал в отставку с поста мэра. В мае Аушев был объявлен в федеральный розыск.

Магасский районный суд в Ингушетии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе Магаса Усману Аушеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России), сообщил сегодня представитель суда.

"Постановлением суда по ходатайству следователя полиции Аушев арестован на два месяца", - процитировал сегодня его слова "Интерфакс".

По версии следствия, в период с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая в качестве заказчика работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил при заключении договора подряда завышенные локально-сметные (сметы) расчёты. В результате махинации муниципальному бюджету был причинён ущерб на сумму 1,99 миллиона рублей, сообщило МВД по Ингушетии в своем Telegram-канале.

Бывший мэр Магаса был задержан в Грозном ингушскими силовиками в сотрудничестве с чеченскими полицейскими, уточнило ведомство 3 сентября.

В октябре 2022 года на сайте change.org была опубликована петиция с требованием отставки Аушева. По данным на 18.50 мск сегодня, 5 сентября, она набрала всего 166 подписей. Авторы петиции отметили, что Аушев никак не повлиял на "социально-экономическое развитие города". Пользователи соцсети поддержали требование, отметив, что в городе не решаются проблемы с мусорными свалками и избытком торговых павильонов.

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