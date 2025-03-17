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13:23, 17 марта 2025

Власти признали малоэффективной установку для очистки песка в Анапе

Очистка песка в Анапе. Фото: t.me/OPERSHTAB23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Установка очистки песка от мазута, которую тестируют на пляжах Анапы, показала результат, не соответствующий требованиям Роспотребнадзора.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта оперштаб Кубани сообщил, что на пляжах Анапы тестируется установка, разработанная ООО "РусВал". Механизм очищает песок от мазута и разделяет эти компоненты в два отсека.

В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

На пляжах Анапы завершают тестировать комплексную технологию мокрой очистки песка от нефтепродуктов, которая пока не показала нужный результат, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Аппарат промывает замазученный песок с помощью мокрого просеивания. Сейчас подбирают подходящее вещество для дополнительной очистки. Результат приближается к требованиям Роспотребнадзора, но до нужного уровня еще не доводит", - говорится в публикации.

Разработчик технологии, компания "РусВал", ожидает "какую-либо компанию, которая смогла бы помочь" довести результат до минимального содержания нефтепродуктов, сообщил гендиректор компании Рустам Сабиров.

"До полной очистки нам не хватает ПАВ - поверхностно-активных веществ. Потому как мазут долгое время был в тесном контакте с песком, и он набрал в себя большое содержание нефтепродуктов. Его надо отбивать с помощью ПАВов. По лабораторным испытаниям промытого песка содержание нефтепродукта здесь - 12,6 миллиграмма. Требования Роспотребнадзора - пять миллиграммов. Мы стремимся к пятерке", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 13 января на пляжах Анапы и Темрюкского района было начато просеивание загрязненного мазутом грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

14 марта краевой оперштаб сообщил, что на пляжах Анапы тестируется технология очистки песка, гальки и ракушечника от мазута с помощью многоразового сорбента.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

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