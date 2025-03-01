Новая технология по очистке песка тестируется в Анапе

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Установка для промышленной очистки песка от мазута проходит завершающую стадию тестирования на анапских пляжах, она способна очищать до 100 кубометров песка в час.

Как писал "Кавказский узел", 13 января на пляжах Анапы и Темрюкского района было начато просеивание загрязненного мазутом грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи. 28 февраля власти Кубани сообщили о подготовке к испытаниям новых технологий сбора мазута и очистки песка.

Установка, разработанная ООО "РусВал", тестируется на пляжах Анапы, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. Механизм очищает загрязненный песок, в котором содержится мазут, а после разделяет эти компоненты в два отсека. Процесс длится несколько циклов.

В загрузочный бункер у нас засыпается песок, после чего смешивается с водой и просеивается через сетку. Далее песок попадает в нижнюю ванну, там уже разделяется на части; Мокрый песок - уже чистый, очищенный, выгружается конвейером, а все загрязнения, в том числе и крупный бытовой мусор, вываливаются из барабана, пояснил гендиректор ООО «РусВал» Рустам Сабиров.

По его словам на одной установке планируется перерабатывать до 100 кубометров песка в час. "Если все одобрения получим, то я думаю, что после 10 марта она уже может работать и масштабироваться в большом количестве для обработки всех пляжей", - рассказал она на видео.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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