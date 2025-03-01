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23:03, 1 марта 2025

Новая технология по очистке песка тестируется в Анапе

Аппарат для очистки песка. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 01.03.25, https://t.me/opershtab23/12354.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Установка для промышленной очистки песка от мазута проходит завершающую стадию тестирования на анапских пляжах, она способна очищать до 100 кубометров песка в час.

Как писал "Кавказский узел", 13 января на пляжах Анапы и Темрюкского района было начато просеивание загрязненного мазутом грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи. 28 февраля власти Кубани сообщили о подготовке к испытаниям новых технологий сбора мазута и очистки песка.

Установка, разработанная ООО "РусВал", тестируется на пляжах Анапы, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.  Механизм очищает загрязненный песок, в котором содержится мазут, а после разделяет эти компоненты в два отсека. Процесс длится несколько циклов. 

В загрузочный бункер у нас засыпается песок, после чего смешивается с водой и просеивается через сетку. Далее песок попадает в нижнюю ванну, там уже разделяется на части;  Мокрый песок - уже чистый, очищенный, выгружается конвейером, а все загрязнения, в том числе и крупный бытовой мусор, вываливаются из барабана, пояснил гендиректор ООО «РусВал» Рустам Сабиров. 

По его словам на одной установке планируется перерабатывать до 100 кубометров песка в час. "Если все одобрения получим, то я думаю, что после 10 марта она уже может работать и масштабироваться в большом количестве для обработки всех пляжей", - рассказал она на видео.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

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