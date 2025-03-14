Власти отчитались об испытаниях технологии очистки пляжей Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе начато тестирование технологии очистки песка, гальки и ракушечника от мазута.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта ученые из Томска начали в Анапе тестирование новой разработки, позволяющей собирать мазут со дна моря.

13 января на пляжах Анапы и Темрюкского района было начато просеивание загрязненного мазутом грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

На пляжах Анапы тестируется технология очистки гальки от мазута с помощью многоразового сорбента, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Испытания технологии по отмывке гальки прошли на пляже "Высокий берег" в Анапе. Специалисты использовали морскую воду и биосорбент для очистки камней от нефтепродуктов. Очищенную гальку передадут в лабораторию Кубанского госуниверситета, чтобы оценить эффективность данного метода", - говорится в публикации.

Технология предполагает обработку и очистку песка, гальки, ракушечника и воды от содержащихся в них нефтепродуктов, пояснил представитель научного отряда Антон Догуев.

"Принцип работы такой: берем бетономешалку, она может быть любых объемов... Засыпается туда замазученная (до 20%) галька, засыпается сорбент, заливается вода. Адгезия происходит - быстрое налипание - все вращается, и через 3-4 минуты при любой температуре сорбент всплывает. Мы готовы чистить ракушечник отдельно, потому что с ним другие сорбенты практически не работают. И мы подчёркиваем, сорбент рециклируемый. То есть сорбент до 30 рециклов проходит", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.