Власти Кубани отчитались об испытаниях технологии сбора мазута

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Ученые в Анапе начали тестирование новой разработки, позволяющей собирать мазут со дна моря.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля власти Кубани сообщили о подготовке к испытаниям новой технологии сбора мазута со дна моря – "Аэрощуп", разработанной в Томском госуниверситете.

13 января на пляжах Анапы и Темрюкского района было начато просеивание загрязненного мазутом грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

На пирсе в поселке Джемете ученые из Томска испытывают технологию «Аэрощуп», сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Это устройство стараются настроить так, чтобы собирать мазут со дна. Технологию разработали в Томском госуниверситете. Отдельные блоки уже испытали на берегу, сейчас систему донастраивают, чтобы полноценно проверить в работе", - говорится в публикации.

Система состоит из нескольких блоков, пояснил директор биологического института Томского государственного университета Даниил Воробьёв. "Первый блок - это тот, который создает водно-воздушную смесь. Он подмывает те нефтепродукты, которые находятся на дне. Подмывая нефтепродукты, он их отрывает от дна. Далее включается блок, который создает эрлифтный [поднимающий жидкость с помощью воздуха] поток. Эрлифтный поток идет по эрлифтному каналу от донного купола на поверхность. На поверхности он собирается в приемную емкость. И из неё уже идет забор углеводородов", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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