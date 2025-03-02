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19:59, 2 марта 2025

Власти Кубани отчитались об испытаниях технологии сбора мазута

Тестирование установки "Аэрощуп" в Анапе. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/12376

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ученые в Анапе начали тестирование новой разработки, позволяющей собирать мазут со дна моря.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля власти Кубани сообщили о подготовке к испытаниям новой технологии сбора мазута со дна моря – "Аэрощуп", разработанной в Томском госуниверситете.

13 января на пляжах Анапы и Темрюкского района было начато просеивание загрязненного мазутом грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

На пирсе в поселке Джемете ученые из Томска испытывают технологию «Аэрощуп», сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Это устройство стараются настроить так, чтобы собирать мазут со дна. Технологию разработали в Томском госуниверситете. Отдельные блоки уже испытали на берегу, сейчас систему донастраивают, чтобы полноценно проверить в работе", - говорится в публикации.

Система состоит из нескольких блоков, пояснил директор биологического института Томского государственного университета Даниил Воробьёв. "Первый блок - это тот, который создает водно-воздушную смесь. Он подмывает те нефтепродукты, которые находятся на дне. Подмывая нефтепродукты, он их отрывает от дна. Далее включается блок, который создает эрлифтный [поднимающий жидкость с помощью воздуха] поток. Эрлифтный поток идет по эрлифтному каналу от донного купола на поверхность. На поверхности он собирается в приемную емкость. И из неё уже идет забор углеводородов", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

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