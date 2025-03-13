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00:38, 13 марта 2025

Солтаев попросил Роскомнадзор отменить блокировку Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев призвал Роскомнадзор оценить законность блокировки Telegram и отменить ограничения на пользование мессенджером.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы". Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал "необоснованной и нерациональной" локальную блокировку Telegram и призвал пересмотреть это решение.

Власти только сейчас признали блокировку Telegram в Дагестане и Чечне, хотя уже несколько месяцев отсутствует доступ к мессенджеру в этих республиках и в Ингушетии, указали местные жители.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил 12 марта, что в связи с блокировкой Telegram "встает ряд вопросов, связанных с правами человека, свободой слова". "Каждая блокировка должна быть подвергнута критической оценке с точки зрения ее законности, пропорциональности и воздействия на гражданские права. Ограничения на пользование мессенджером может влиять на бизнес и индивидуальные коммуникации", - указал он.

"С данной правовой позицией обратился в Роскомнадзор. Ожидаю положительного решения и прошу федеральную службу решить вопрос, учитывая интересы граждан", - написал Солтаев  в своем Telegram-канале.

Он выразил надежду, что его поддержит уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

К 00.30 мск Роскомнадзор и Татьяна Москалькова в своих Telegram-каналах не прокомментировали обращение Солтаева.

Напомним, в декабре 2024 года жители Дагестана, Ингушетии и Чечни столкнулись с ограничением доступа к зарубежному сегменту интернета. Роскомнадзор объяснил ограничения плановыми учениями на случай отключения от глобальной сети. Жители республик пожаловались на потерю доступа к мессенджерам и другим зарубежным интернет-сервисам.

"Кавказский узел" также писал, что 10 марта Минцифры Дагестана призвало отменить блокировку. В Дагестане спокойная общественно-политическая ситуация, и блокировка Telegram не требуется, заявило ведомство, указав, что ограничение свободы общения мешает жителям республики и туристам.

Версия властей о блокировке Telegram в Дагестане в ответ на разгром махачкалинского аэропорта не выглядит правдоподобной, считают местные эксперты. На фоне блокировок жители региона все чаще пользуются VPN.

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Автор: "Кавказский узел"

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