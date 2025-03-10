Дудаев призвал отменить блокировку Telegram в Чечне

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Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал "необоснованной и нерациональной" локальную блокировку Telegram и призвал пересмотреть это решение.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы".

Власти только сейчас признали блокировку Telegram в Дагестане и Чечне, хотя уже несколько месяцев отсутствует доступ к мессенджеру в этих республиках и в Ингушетии, указали местные жители.

Блокировку Telegram сегодня прокомментировал в своем телеграм-канале министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

"Блокировка мессенджера Telegram на территории Чеченской Республики является абсолютно необоснованной и не рациональной. Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны? Блокировка любой платформы из-за деятельности отдельных провокаторов нерациональна. Вместо того чтобы вводить ограничения, необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями на данной платформе", - написал он.

Дудаев добавил, что Чечня "согласно официальной статистике является одним из самых безопасных регионов России". "Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны", - говорится в публикации.

Напомним, в декабре 2024 года жители Дагестана, Ингушетии и Чечни столкнулись с ограничением доступа к зарубежному сегменту интернета. Роскомнадзор объяснил ограничения плановыми учениями на случай отключения от глобальной сети. Жители республик пожаловались на потерю доступа к мессенджерам и другим зарубежным интернет-сервисам.

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