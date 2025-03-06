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14:53, 6 марта 2025

Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Суязов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1138 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел" к 5 марта официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1137 бойцов из Волгоградской области

45-летний Александр Суязов в ходе специальной военной операции  служил  в звании рядового старшим наводчиком минометного расчета.  Контракт заключил в 2024 году. Убит 27 января 2025 года, сообщила сегодня администрация Урюпинска.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1138 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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