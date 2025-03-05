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15:00, 5 марта 2025

Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Гаврилов, Станислав Вальтер и Александр Петрушов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1137 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1134 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции на Украине погибли Андрей Гаврилов и Станислав Вальтер из Камышина, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация города. Подробности биографии и гибели бойцов в публикации не приведены.

Администрация Урюпинска сегодня сообщила о гибели в военной операции Александра Петрушова, который в 2024 году заключил контракт и служил наводчиком-оператором мотострелкового отделения.

"Погиб Александр 4 января 2025 года. Воину было 39 лет. У него остались мама, жена и дети", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1137 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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