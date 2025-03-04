Стало известно о гибели жителя Чечни на Украине

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Росгвардеец Араб Тимурханов убит на Украине. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 232 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля официально сообщалось о как минимум 231 чеченском бойце, убитом в военной операции на Украине.

Имя погибшего росгвардейца Араба Тимурханова из Гудермеса внесено в списки личного состава воинской части в Ведено. Он служил по контракту с 2012 года. На Украине он получил ранения, несовместимые с жизнью. Награжден орденом Мужества (посмертно), сообщает "Грозный-информ".

Тимурханов стал 232 бойцом из Чечни, гибель которого на Украине подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

"Кавказский узел" также писал, что сообщения об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. 17 декабря 2024 года он заявил, что из Чечни с начала военной операции на Украине отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20,4 тысячи добровольцев. В частности, об отправке одной из таких групп, бойцы которой прошли подготовку в университете спецназа в Гудермесе, стало известно 18 февраля. 24 февраля командир "Ахмата" Апти Алаудинов сообщил о смерти командира одного из батальонов спецназа "Ахмат" Зелимхана Батукаева. По его словам, причиной смерти военного на Украине стало кровоизлияние в мозг после трех дней без сна.

Отметим, что добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, 14 января пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. В Чечне имеет место принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших в республику добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей, считают правозащитники. Удержание добровольцев, желающих заключить контракт, в Чечне и принуждение к заключению контрактов типичны для республики, но и власти других регионов используют давление для пополнения боевых частей, считают аналитики.

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